Carmelo Stivala, Mondialpol Italia/ Chi è? Video proposta di lavoro a C’è Posta per te per Andrea

La nuova puntata di C’è Posta per te ha inizio con un colpo di scena. Andrea e Alessandra sono i protagonisti della prima storia. Una coppia con grandi difficoltà economiche e con due figli a carico. Grazie a Maria De Filippi e a Claudio Amendola, arriva nello studio di Canale 5 il dottor Carmelo Stivala. Un ingresso che destabilizza il pubblico e lo stesso Andrea, che si chiede chi sia; poi è Amendola a spiegargli che l’uomo è qui per lui. “Io sono il proprietario di un’azienda che si occupa di sicurezza e sono qui per darti un lavoro”. Il dottor Stivala è a capo dell’azienda Mondialpol che si occupa, appunto, di sicurezza e risiede in Sicilia, “dalle vostre parti”, chiarisce l’uomo.

CARMELO STIVALA, OFFERTA DI LAVORO A C’È POSTA PER TE

Andrea è in lacrime così come la sua compagna Alessandra, e Claudio Amendola rincara la dose: “Hai capito cosa ti sta offrendo quest’uomo? Ti ha offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato!” Andrea annuisce, mentre abbraccia Carmelo Stivala che è applaudito da tutti in studio. Un gesto davvero apprezzato e non solo dai diretti interessati. Andrea ha finalmente un lavoro stabile e può garantire ai suoi figli e alla sua compagna un futuro stabile. (Clicca qui per il video)

