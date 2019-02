C’è posta per te 2019/ Le storie in diretta del 2 febbraio: Claudio Amendola, Mauro Icardi e Wanda Nara

Nuove emozioni vi aspettano oggi, sabato 2 febbraio, in prima serata su canale 5, con la quarta puntata di C’è posta per te. La trasmissione di Maria De Filippi, in onda dal 12 gennaio del 2000 quando debuttò con la prima puntata della prima edizione, continua ad appassionare il pubblico italiano. Anche sabato scorso, il programma è stato leader degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share nonostante la concorrenza di Raiuno che, con il talent show Ora o mai più, condotto da Amadeus e dedicato ai cantanti in cerca di riscatto, ha portato a casa 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Alle canzoni, dunque, i telespettatori continuano a preferire le storie delle persone normali e le sorprese dei personaggi famosi che, per una sera, regalano una serata speciale ad un loro ammiratore. Anche questa sera, infatti, non mancheranno i vip che si emozioneranno nell’ascoltare la storia di cui saranno, in parte, protagonisti, ma chi saranno gli ospiti speciali? Andiamo a scoprirlo insieme.

C’È POSTA PER TE 2019: GLI OSPITI

Dopo gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini, una delle coppie della fiction italiana più amate dal pubblico, nella puntata di C’è posta per te 2019 in onda questa sera, ospite di Maria De Filippi sarà uno degli attori più importanti del cinema e della televisione italiana ovvero Claudio Amendola che, con la sua simpatia tipicamente romana, cercherà di regalare un sorriso ad un suo fan, protagonista sicuramente di una storia particolare. Sarà, poi, la volta di una delle coppie sportive più glamour e social del calcio italiano. Per la prima volta, infatti, arriveranno nello studio di C’è posta per te il calciatore argentino dell’Inter, Mauro Icardi e la sua bellissima moglie, Wanda Nara che ricopre anche il ruolo di agente del marito ed è la protagonista femminile di Tiki Taka.

I PROTAGONISTI DEL 26 GENNAIO

Anche questa sera ci saranno tante storie che Maria De Filippi racconterà sperando che per tutte la famosa busta si apra. Se la settimana scorsa ha fatto molto discutere la storia di Francesco, padre di tre figli, che per amore di una donna si è allontanato da loro riuscendo a recuperare il rapporto solo con due dei suoi ragazzi e la storia di Angela che ha cercato di salvare la sua storia d’amore con Roberto, questa sera, ad animare il pubblico di C’è posta per te sarà la storia di due innamorati che arriveranno in studio per rispondere all’invito di Maria De Filippi. “Sembra che il loro scopo sia quello di farci lasciare. Lei si gira mezzo mondo e non riesce a venire un weekend a casa mia, anche solo per cercare di chiarire”, dice Aldo, uno dei protagonisti. Quali saranno i motivi di contrastato? Lo scopriremo questa sera.

LE STORIE

Il format di C’è posta per te è rimasto, negli anni, identico a quello lanciato nel lontano 2000. Nonostante tutto, però, la trasmissione di Maria De Filippi resta una delle più amate dal pubblico che, ogni anno, premia la conduttrice e canale 5 con grandissimi ascolti. Il merito, però, è soprattutto delle storie. C’è posta per te, infatti, è una delle poche trasmissioni in cui i protagonisti sono le persone normali che cercano l’aiuto della redazione dello show di Mediaset per salvare un rapporto deteriorato, per dare una nuova possibilità ad una storia d’amore, per ricucire i rapporti con un parente o per ritrovare un vecchio amore di cui si sono perse le tracce. Ogni settimana, accanto alle storie emozionanti, inoltre, non mancano quelle più leggere di cui sono protagonisti soprattutto adulti con un’età un po’ più adulta a casa del primo amore.



