Claudio Amendola/ Il valore della vita dopo l’infarto: “La salute va coltivata!” (C’è posta per te)

Claudio Amendola sarà uno degli ospiti del nuovo appuntamento con C’è posta per te di oggi, sabato 2 febbraio. L’attore romano tornerà dalla conduttrice, per allietare il pubblico con la sua presenza. Ed infatti come ben sapete, durante gli appuntamenti di C’è posta per te, intervengono sempre due personaggi famosi. Questa settimana, insieme ad Amendola, successivamente troveremo anche una storia che avrà come protagonisti Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara. Proprio di recente, Claudio Amendola è stato protagonista ai microfoni della trasmissione “L’aria che tira”, condotta da Myrta Merlino. Lo scorso martedì sera, l’attore ha nuovamente detto la sua su Matteo Salvini “bravissimo a sfruttare l’onda, a manipolarla e sdoganare alcune parole che sono diventate Verbo”.

Claudio Amendola ospite di C’è posta per te

Claudio Amendola è stato spesso ospite di C’è posta per te, allietando le storie dei protagonisti, regalando loro conforto, affetto e le parole giuste nel preciso momento in cui servivano. L’attore romano a settembre dello scorso anno ha avuto un infarto: “Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri ndr) mi ha detto ‘forse è il caso che andiamo all’ospedale’ che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma”, aveva confidato ospite di Silvia Toffanin durante Verissimo. Dopo essersi salvato, Amendola aveva fatto una riflessione sulla vita e il suo immenso valore: “È stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne. Il dottore mi ha detto che adesso non sono più a rischio, sto benissimo, ma la salute va coltivata”. Staremo a vedere quale commovente storia lo coinvolgerà questa sera e, per poterlo scoprire, non vi rimane altro che sintonizzarvi su Canale 5 per una nuova puntata di C’è posta per te.

