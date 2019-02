Davide De Marinis/ Video, il duetto con Fausto Leali lo metterà in ombra? (Ora o mai più)

La seconda puntata di Ora o mai più 2019 non ha permesso a Davide De Marinis di distinguersi rispetto ai rivali. Nella prima parte della serata lo abbiamo visto infatti in duetto con il coach Fausto Leali sulle note di Mi manchi. Un brano che presenta diverse difficoltà, soprattutto se si pensa che è stato scritto su misura di Leali. Davide però supera in lunghezza il giudice e riesce a farsi sentire con la sua voce più calda e sottile, riuscendo comunque a tenere testa alle aspettative. Durante le prove, Leali ha anche dato un particolare consiglio al suo allievo: riuscire a ruggire durante il ritornello. La media ottenuta grazie al voto della giuria è stata di 9 da parte di tutti, anche se Red Canzian e Donatella Rettore hanno scelto di rimanere ancorati all’8, proprio per via dell’estrema bravura del coach. Del parere contrario invece Ornella Vanoni, che con il suo 9 ha sottolineato come Davide sia riuscito ad emergere con maggior forza. Il totale a questo punto della gara è di 62.

Davide De Marinis, Ora o mai più: poca fortuna fino a questo momento

Davide De Marinis non è riuscito ad ottenere maggior fortuna nella seconda parte di Ora o mai più 2019, quando la serata dei duetti con i super ospiti lo hanno visto al fianco della famosa band I Camaleonti. La canzone scelta è Eternità, un brano che Ornella Vanoni ha particolarmente a cuore e che ha provocato in lei non poche invidie. Toto Cutugno è stato forse il più soddisfatto dell’esibizione del concorrente, anche se il suo 10 canonico non ha lasciato intuire il suo reale pensiero. Purtroppo la Vanoni ha deciso di vendicarsi, visto che avrebbe preferito tenere la canzone per sé, in previsione di un nuovo duetto. Per questo il suo voto è stato solo di 7, che messo a confronto con gli 8 di Red Canzian e Orietta Berti, è riuscito ad abbassare la media ottenuta. Più negativo infatti il commento di Marcella Bella, che ha scelto un 7 proprio perché a suo dire De Marinis non sarebbe riuscito a valorizzare la sua voce, come accade invece quando si trova in coppia con il suo coach. Il totale ottenuto è di 119, per un quarto posto nella classifica dei giudici e confermato grazie al televoto del pubblico. Clicca qui per rivedere il duetto di Davide De Marinis e i Camaleonti.

Il duetto con Fausto Leali lo mette in crisi?

Sembra che la fortuna non giri a favore di Davide De Marinis, forse l’unico concorrente di Ora o mai più 2019 a dover superare una doppia difficoltà. Non si tratta infatti di dimostrare di avere una voce potente e pulita, ma anche di non sfigurare di fronte ad un timbro così particolare come quello di Fausto Leali. Purtroppo il duetto con il coach rappresenterà sempre un problema per il concorrente: lo si vede dai commenti dei giudici, che non esitano a fare paragoni fra le due voci. Davide comunque incassa e cerca di trovare una strada utile per farsi notare, senza cercare di eguagliare il timbro del Maestro. Dopo tutto le tonalità sono del tutto diverse e per De Marinis non rimane altro da fare che migliorare la sua tonalità e riuscire a brillare al fianco del suo coach. Andrà meglio questa sera? Difficile da dire, ma le speranze ci sono tutte, specialmente se si considera che sarà difficile vederlo compiere degli errori. Dovrà però riuscire a superare i rivali che in questo momento stanno dimostrando un netto miglioramento in pochi giorni di tempo, come Jessica Morlacchi.



