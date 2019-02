EDDIE THE EAGLE – IL CORAGGIO DELLA FOLLIA/ Su Rai 3 il film con Taron Egerton (oggi, 2 febbraio 2019)

NEL CAST TARON EGERTON

Sulle Rai 3, in prima visione, viene mandato in onda in questo sabato 2 febbraio a partire dalle ore 21,40 il film Eddie The Eagle – Il coraggio della follia. Si tratta di una pellicola è stata realizzata nel 2016 per la regia di Dexter Fletcher con soggetto scritto da Simon Kelton il quale con la collaborazione di Sean Macaulay si è anche occupato dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast sono presenti gli attori Taron Egerton, Hugh Jackman, Keith Allen, Jo Harley, Christopher Walken, Iris Berben e Tim McInnermy. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

EDDIE THE EAGLE -IL CORAGGIO DELLA FOLLIA, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in una piccola cittadina britannica nel corso degli anni 70 dove vive un bambino di circa 10 anni di nome Eddy. Il suo più grande sogno nel cassetto è quello di diventare un ottimo sportivo capace di guadagnarsi la qualificazione alle tanto desiderate Olimpiadi. Un sogno che trova l’approvazione della propria madre mentre il padre non perde occasione per deriderlo e soprattutto invogliarlo ad indirizzare il proprio sguardo allo studio e alla ricerca di un lavoro comune che gli potesse permettere di costruirsi una famiglia ed un futuro. Eddie spazia tra tantissime discipline senza tuttavia riuscire a trovare quel guizzo che potesse permettergli di sperare di avere un futuro in tale ambito. Durante la propria fase di crescita adolescenziale nel cuore matura la consapevolezza di non essere fatto per gli sport estivi e quindi indirizza il proprio sguardo verso gli sport invernali e in particolar modo diventa un buon sciatore alpino. Nonostante sia riuscito ad ottenere degli ottimi riscontri sportivi in questa disciplina per via dei suoi modi abbastanza rozzi non ottiene il placet da parte della Commissione Olimpica Britannica per prendere parte nel 1988 alle Olimpiadi Invernali in programma a Calgary. Questo tuttavia non lo demoralizza più di tanto in quanto si rende conto che nella disciplina del salto con gli sci la squadra britannica praticamente non propone una creta da oltre 60 anni per cui i regolamenti di accesso sono particolarmente obsoleti permettendo così una maggiore facilità. Siccome è assolutamente un neofita in questo campo, decide di trasferirsi in una famosa stazione sciistica tedesca presso la quale farà la conoscenza di un ex promessa americana che diventerà il suo allenatore grazie al quale nel giro di pochi mesi saprà entrare in possesso delle giuste caratteristiche tecniche per poter finalmente coronare il suo sogno diventando un atleta olimpionico.

