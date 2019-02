Fabio De Luigi/ Presenta “10 giorni senza mamma”: “Come padre sono lontano dal protagonista” (Verissimo)

Fabio De Luigi si racconta oggi a Verissimo a un posso dall’uscita del suo ultimo film “10 giorni senza mamma”. La pellicola, nelle sale dal prossimo 7 febbraio, vede l’attore ancora una volta nei panni del padre, così come nel film “Ti presento Sofia”; ma questa volta, sotto la direzione di Alessandro Genovesi, De Luigi sarà costretto a diventare un mammo in piena regola e a gestire i suoi tre figli, dopo l’improvvisa partenza di sua moglie. Lontano dalla famiglia poiché sempre in viaggio, il protagonista dovrà rimboccarsi le maniche e affrontare le difficoltà quotidiane della vita al fianco di tre bambini. Ma quali sono gli aspetti che accomunano l’attore al suo nuovo personaggio? “Come padre, per fortuna, sono molto lontano dal protagonista di questa storia – conferma l’attore a Leggo.it – credo e spero di non essere così disadattato e così poco capace nella vita e nella gestione dei bambini”.

“Un ruolo drammatico? L’ho già fatto e lo rifarò, ma…”

Volto amatissimo delle principali pellicole italiane, Fabio De Luigi ha difficilmente rinunciato ai ruoli comici a favore di quelli drammatici. Ma da cosa è nata questa scelta professionale? “Ci sono cose che funzionano con il pubblico e attori che funzionano in certi ruoli – ha rivelato l’attore in un’intervista concessa a Leggo.it – io funziono nella commedia e mi diverto molto a farla, ma ogni tanto esco dal seminato”. De Luigi, ospite fra i più attesi della nuova puntata di Verissimo, ha inoltre anticipato che nel suo futuro non esclude di potersi calare ancora una volta in ruoli drammatici; per il momento, però, preferisce aspettare che i tempio siano un po’ più maturi: “L’ho già fatto e lo rifarò… – ha confermato l’attore raggiunto da Michela Greco – ma ho constatato che gli stessi che ti chiedono di cambiare poi sono pronti a giudicarti male quando lo fai”.

La disavventura sul set di uno spot

A poche ore dal nuovo appuntamento di Verissimo e a una manciata di giorni dal suo nuovo film dal titolo “10 giorni senza mamma”, Fabio De Luigi ha ripercorso a Radio Deejay la sua passione per lo sport. Nelle sue parole una piccola disavventura vissuta sul set di uno spot, dove ha recentemente vestito i panni di un allenatore di baseball. “L’abbiamo girato al Kennedy di Milano – ha ricordato l’attore a Deejay Chiama Italia – ad un certo punto è arrivato un signore e mi ha detto ‘vorresti fare qualche giro di mazza?’, Io ho detto ‘fai un po’ tu…’. Mi hanno messo in mano questa mazza. Il problema è che non avevo i guantini e le mazze hanno una pece intorno che ti consuma le mani; ho fatto un cesto di palline così battendo come un pazzo, come un bambino felice, avevo le mani completamente devastate, aperte con il sangue. Sono tornato a casa guidando con i polpastrelli”.



