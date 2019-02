FAUSTO LEALI/ Davide De Marinis: “mi sta dando preziosi consigli” (Ora o mai più 2)

Fausto Leali è uno dei coach della seconda edizione di “Ora o mai più 2“, il programma televisivo condotto da Amadeus il sabato sera su Rai1. Il cantante di “Ti lascerò” e “A chi” è tornato per il secondo anno consecutivo a ricoprire il ruolo di maestro e giurato nella trasmissione che regala una seconda chance ad alcuni artisti che hanno avuto in passato successo nel mondo della musica. In questa edizione Fausto deve occuparsi di Davide De Marinis, cantante balzato al successo nell’estate del 1999 con la hit “Troppo bella”. Per Fausto e Davide si tratta di un incontro davvero speciale, visto che in passato De Marinis frequentava proprio la casa del cantautore italiano. “È stata una bellissima sorpresa incontrare Davide De Marinis” ha raccontato Leali, che in passato è stato amico del papà di Davide.

Fausto Leali è coach di Davide De Marinis

Fausto Leali come coach deve occuparsi di rilanciare la carriera di Davide De Marinis di “Troppo bella”. Per questo motivo Leali sta cercando di dare tutti i migliori consigli al cantautore per aiutarlo a ritrovare la propria strada nel mondo della musica italiana. Durante la prima puntata i due hanno cantante insieme sulle note di “Io amo”; una performance che inizialmente ha diviso il parterre dei coach – giurati che alla fine hanno dovuto ricredersi dando volti molto alti a De Marinis. Stessa sorte anche durante la seconda puntata che ha visto Fausto Leali e Davide De Marinis duettare sulle note di “Mi manchi”, la struggente ballad che ha però messo in secondo piano le qualità artistiche di De Marinis. Nonostante ciò però i voti sono stati davvero alti: una sfilza di 8 e 10, che hanno permesso a De Marinis di piazzarsi molto bene nella classifica generale.

Davide De Marinis su Fausto Leali: “Mi incoraggia e mi regala consigli preziosi”

La coppia musicale formata dal coach Fausto Leali e Davide De Marinis sta regalando delle piacevoli sorprese durante la seconda edizione di Ora o mai più 2. Per entrambi, infatti, si tratta di una piacevole ritrovata visto che Fausto è stato grande amico del padre di Davide. “Ritrovarlo a ora o mai più è un po’ come ritrovare anche un pezzetto di mio papà” ha raccontato il cantante di “Troppo bella”, che da ragazzino ha frequentato la casa di Leali rimando impresso dalla sala musica con tutti gli strumenti. Intervistato da MSocialMagazine, De Marinis ha parlato del suo rapporto speciale con Fausto Leali: “Mi incoraggia e mi regala consigli preziosi anche su come impostare la voce quando canto e altri piccoli trucchi. Non ci vedevamo da anni perché in realtà, un altro periodo importante della mia vita è legato proprio a lui. Fausto era sposato con Milena Cantù, che era cugina di secondo grado di mio papà. Io e mia sorella da piccoli andavamo a giocare con le sue figlie Deborah e Samantha a Lesmo. Quando ci siamo rivisti dopo tantissimi anni, è stato un momento molto intenso. Gli ho già portato le foto di quando ero piccolo, ritratto insieme alle sue bambine”.



