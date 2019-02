Federica Marinari/ Batte Daniel Piccirillo ed ottiene il banco di canto tra le polemiche (Amici 2019)

Bella e brava, alla fine Federica Marinari ce l’ha fatta ad entrare ad Amici 2019 anche se i fan del programma non le perdonano il fatto di esserci riuscita contro Daniel Piccirillo che in settimana ha lasciato la scuola in lacrime. La loro sfida, come quella di molti colleghi, è andata in scena proprio durante i pomeridiani di Real Time e Canale 5 ed è stato il giornalista Paolo Giordano ad occuparsi delle difficili scelte da fare e anche in questo caso non ha avuto molti dubbi. Nonostante i buoni inediti di Daniel, alla fine Giordano ha preferito Federica che già nei giorni scorsi era stata nella scuola per un’altra sfida che, quella volta, l’ha vista perdere al cospetto di Giordana Angi. Giordano ha trovato Daniel a volte un po’ incerto e acerbo mentre Federica “è stata diversa nei brani pur rimanendo sé stessa” e per questo alla fine ha deciso di regalarle la vittoria. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE PAROLE DI FEDERICA MARINARI

Nonostante le polemiche, Federica Marinari è riuscita ad ottenere un banco ad Amici 2019 grazie alla sua bravura e alla sua tenacia e lei stessa ha voluto condividere questo momento di felicità con i fan su Instagram al grido di: “Le cose belle richiedono tempo!”. In un certo senso Federica ha deciso di rispondere alle polemiche sottolineando il fatto che “ad un certo punto diventa difficile trovare qualcuno che sia giusto eliminare” e Daniel è davvero molto carino ma alla fine lei è felice del suo percorso e del suo arrivo nella scuola. In particolare, la cantante ha concluso: “Sono felice ed entusiasta nel cominciare un nuovo percorso formativo. Mi mancava da tempo provare queste emozioni e farò di tutto per viverle al 200%. Grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo, che mi supportano, che mi dedicano 2 minuti guardando la mia esibizione. É molto tempo che lavoro sodo per riuscire a comunicare alle persone chi sono veramente, e in questi video potete vedere senza trucchi e senza inganni chi è la vera Federica!“. I fan le perdoneranno quello che è successo in settimana?

