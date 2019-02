Giordana Angi/ Video, dalla lite con Alessandro Casillo alla nuova sfida a squadre (Amici 2019)

Giordana Angi è ancora al centro di quello che succede ad Amici 2019. La sua squadra ancora è sotto la lente e dopo che tutti sono finiti in sfida sicuramente le novità non sono finite e oggi scopriremo cosa sarà successo e chi sarà eliminato, Giordana sarà uno di questi? Siamo sicuri che la cantante è una delle ugole d’oro di questa edizione ma per lei i problemi non sono finiti visto che in settimana ha discusso con quello che è sempre stato il suo amico, almeno nelle prime settimane. Nei giorni scorsi Giordana ha discusso con lui per via della sua permanenza nella scuola e, in particolare, del suo cullarsi e non spingersi oltre anche se ne è in grado. Dopo aver parlato con lui, però, Giordana si è confrontata e si è confidata anche con Mameli ed è stato proprio quando la discussione dei due è stata ripresa e fatta vedere ad Alessandro Casillo che è successo di tutto.

LA DISCUSSIONE CON ALESSANDRO CASILLO

Giordana Angi era convinta di non essere ripresa e quindi ha confidato a Mameli di essere convinta che Alessandro non abbia ancora tirato fuori tutto il suo grande talento nemmeno nella scrittura. L’ex vincitore di Io Canto non l’ha presa bene e nel pomeridiano di giovedì ha dato di matto finendo in lacrime e accusando l’amica, o forse ormai ex, di parlare male di lui e di metterlo alle strette visto che è un argomento che avevano già trattato insieme: “Vuoi sentirti dire che sei più brava nella scrittura? Lo sei! Magari non farò niente ma non vorrei che fossi tu a giudicarlo” e ancora: “Sono stufo di sentirmi inferiore rispetto a voi. Ogni volta, ci sto male. Un conto è dire: ‘Ale mi fai cagare’. Lo apprezzo di più. Tutti i giorni lavoro, anche da qui. Non arriverò mai al tuo livello di scrittura. Quello è il mio modo di fare. Scriverò canzoni di merda per te”. Alessandro è andato avanti e indietro nervosamente, deluso dall’amica alla quale rivela che non piace la sua musica e forse non ascolterà mai un disco suo o di Mameli ma non per questo l’avrebbe trattata in questo modo. Alla fine è Maria De Filippi ad intervenire per placare gli animi, riuscirà a farlo? Clicca qui per vedere il video del momento.

LA VITTORIA CONTRO ELLA

Intanto, in settimana Giordana Angi è riuscita a battere la sua sfidante Ella e ha potuto conservare il suo banco nella scuola di Amici 2019. A commentare e giudicare la sfida c’è stato il giudice esterno Paolo Giordano. Il giornalista ha ascoltato Giordana Angi sul suo inedito “Casa” e poi su una serie di cover ma alla fine la vittoria è stata netta tanto che lui si è complimentato con la Angi per il modo che ha di far proprie le sue canzoni mentre non è rimasto molto contento di Ella “rea” di voler recitare più che interpretare i pezzi. In settimana la cantante ha spiegato il significato del suo inedito spiegando: “Per me casa è libertà, è un viaggio, è un involucro di tutte le mie età. L’ho cominciata a scrivere due anni fa, mentre ero in aereo. Andavo in India a lavorare, sono stata sei mesi fuori, quindi sapevo sarebbe stato un lungo viaggio. E ho scritto questa cosa della casa, poi da lì l’ho lasciata maturare. Quando sono tornata e ho trovato la persona che amavo, ho capito che la mia casa era lei.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA