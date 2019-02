Giuseppina Zanotti, mamma di Matilde Brandi / “Ha l’Alzheimer. Le medicine l’hanno annientata” (Verissimo)

Un racconto molto toccante quello fatto da Matilde Brandi ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata di oggi 2 febbraio. Lacrime e commozioni della showgirl sono per la mamma, Giuseppina Zanotti, purtroppo malata di Alzheimer da molti anni. “Mamma si è ammalata quando sono nate Aurora e Sofia (figlie gemelle della Brandi, ndr) 13 anni fa” ammette la ballerina. Oggi la signora Giuseppina si trova in un istituto specifico per la sua malattia: “i miei fratelli la lavano, la alzano tutti i giorni e sono meravigliosi. – racconta – Insieme abbiamo deciso di non portarla in un istituto, è un sacrificio, ma è giusto così. Da qualche giorno rifiuta anche di mangiare”. E continua “Le medicine ormai l’hanno annientata ed è come se fosse in coma”. Il racconto di Matilde Brandi è intervallato da momenti di forte commozione, ma la showgirl non si ferma e continua a spiegare i sintomi e le conseguenze di una malattia come l’Alzheimer.

Matilde Brandi: “Mia mamma Giuseppina, malata di Alzheimer”

“All’inizio capitava che andava dal parrucchiere e mi chiedevo dove fosse perché non trovava più la strada di casa. – racconta Matilde Brandi a Verissimo – Oppure al mare andava via e mi chiamavano tramite l’altoparlante ‘C’è una signora che si è persa, venitela a riprendere’. Poi diventa sempre più grave: escono nudi, non riconoscono più, dicono sempre le stesse cose. Lei poi mi dice mamma, come se tornasse bambina.” Ancora lacrime e commozione per la bionda showgirl, supportata da Silvia Toffanin in questo forte racconto. “Le mie figlie sanno della malattia di nonna Tina, la chiamiamo così e loro quando mi vedono tristi capiscono che sto pensando a lei” ammette, ancora, la Brandi.

