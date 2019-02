Grecia Colmenares flirta con Marco Maddaloni?/ La nipote furiosa: “deve stare lontana” (Isola dei Famosi)

Grecia Colmenares, finita già al televoto per volere di Paolo Brosio, nuovo leader della settimana, in attesa di scoprire il nome o i nomi degli altri naufraghi che dovrà sfidare al televoto e che salteranno fuori dalle nomination della puntata dell’Isola dei Famosi 2019 in onda domenica 3 febbraio, fa parlare di sè per l’amicizia particolare con Marco Maddaloni. L’attrice delle soap opera, infatti, in Honduras, trascorre la maggior parte del suo tempo con lo sportivo che, ormai, considera “il suo angelo custode”. Maddaloni, nel corso della scorsa puntata del reality, ha chiaramente fatto intendere che l’essere gentile e cordiale con la compagna d’avventura fa parte della sua personalità al punto da aggiungere che “il numero di telefono, però, non te lo do”. Grecia ha ammesso di provare una simpatia per Marco, anche se, naturalmente, non c’è nessun flirt in corso anche perché entrambi sono impegnati. Tuttavia, la vicinanza tra Grecia e Maddaloni non piace alla nipote del campione che sarebbe arrabiattissima con la Colmenares.

GRECIA COMENARES TROPPO VICINA A MADDALONI: LA REAZIONE DELLA NIPOTE

Laura Maddaloni, sorella di Marco, ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa venerdì 1° febbraio, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha spiegato che la vicinanza tra Grecia Colmenares e Marco Maddaloni non piace a sua figlia. La bambina che ha otto anni, a quanto pare, non vedrebbe di buon occhio il rapporto tra l’attrice e lo zio al punto da intimare a Grecia, attraverso uno schermo, di stare lontana da lui. “Mia figlia (che ha 8 anni, ndr) è arrabbiatissima. Vede sempre Grecia dietro lo zio e questa cosa non le piace” – ha dichiarato Laura Maddaloni che ha poi aggiunto – “Mio fratello è sempre buono e disponibile e sicuramente Grecia ha visto in lui una persona su cui fare affidamento”.

