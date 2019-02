I PINGUINI DI MADAGASCAR/ Su Italia 1 il film di Eric Darnell e Simon J. Smith (oggi, 2 febbraio 2019)

SPIN OFF DELLA SAGA “MADAGASCAR”

Una proposta niente male quella di Italia 1 di questa sera, 2 febbraio 2019, che ha scelto una pellicola adatta a tutta la famiglia, stiamo parlando de I pinguini di Madagascar. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 2014 dalla casa di produzione della DreamWorks Animation in collaborazione con la Pacific Data Images mentre la distribuzione presso i principali botteghini cinematografici tra cui quelli italiani dalla 20th Century Fox. La regia è stata affidata a Eric Darnell il quale si è avvalso del prezioso contributo di Simon J. Smith mentre il soggetto è tratto dai personaggi che come noto sono stati creati dallo stesso regista e da Tom McGrath. Ma ecco nel dettaglio la trama del film d’animazione.

I PINGUINI DI MADAGASCAR, LA TRAMA DEL FILM

Nel freddo Polo Sud vivono quattro piccoli pinguini che sono rimasti orfani. La loro esistenza non sembra essere di loro gradimento in quanto devono fare costantemente con un clima che per loro è al limite della sopravvivenza ed inoltre incontrano sovente enormi problemi nel reperire il cibo necessario per sfamarsi. Stanchi di questa situazione prendono una decisione non proprio comune tra i pinguini ossia, mettersi in viaggio per raggiungere location maggiormente adatte alle loro caratteristiche. Così a bordo di un iceberg vanno alla ricerca di una terra maggiormente in linea con le loro esigenze nutritive. Per loro sarà l’inizio di una straordinaria avventura che li vedrà entrare a far parte di un circo presso il quale non solo mettono in scena uno strabiliante numero ma entrano in possesso di alcune abilità che permettono loro di diventare una vera e propria squadra capace di cavarsela in qualsiasi genere di situazione. Dopo aver lasciato il circo, loro malgrado si ritrovano all’interno di uno zoo presso il quale vengono rapiti da un umano che li porta in una base segreta a Venezia dove in realtà il suo si rivela essere soltanto un travestimento in quanto lui è un polpo. Un polpo che un tempo era la principale attrazione di uno dei principali zoo del mondo che per via dell’arrivo dei pinguini ha perso appeal ed è stato presto messo nel dimenticatoio. Per questo ha deciso di vendicarsi mettendo appunto un siero con il quale trasformerà tutti i pinguini presenti sulla faccia della Terra in veri mostri in maniera tale da riprendersi il posto che merita. Toccherà ai quattro piccoli pinguini mettere in atto un piano per fermare il polipo e quindi salvare la loro stessa razza dall’estinzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA