I RICCHI E POVERI/ Angela Brambati sull’esibizione di Che Sarà “ho sbagliato io”

I Ricchi e Poveri sono tra i nuovi coach della seconda edizione di Ora o mai più 2, il programma musicale condotto con grande successo da Amadeus su Rai1. Durante l’ultima puntata di sabato 26 ottobre però il duo musicale italiano è incappato in un errore durante l’esibizione live di “Che sarà” cantata in duetto con il loro allievo Michele Pecora. A sbagliare Angela Brambati che, durante le votazioni dei coach – giurati, ha ammesso l’errore: “Ho sbagliato… io ho sbagliato!”. Toto Cutugno si è complimentato con la collega dicendo: “Brava Angela… volevo dirlo io, ma veramente sei una grande professionista”. “All’inizio hai calato di brutto” ha proseguito Toto Cutugno, ma la cantante è intervenuta dicendo: “No, ho sbagliato proprio…”.

Angela dei Ricchi e Poveri: “ho sbagliato tutto”

Esibizione da dimenticare quella di Angela Brambati de I Ricchi e Poveri che durante la seconda puntata di Ora o mai più ha sbagliato completamente il successo “Che sarà”. Nonostante gli errori però Toto Cutugno ha dato ugualmente 10 al duo canoro in coppia con Michele Pecora per aver ammesso l’errore. Marcella Bella chiamata a votare l’esibizione ha sottolineato di aver sentito qualche indecisione, ma non dovuta da Michele Pecora costringendo così la cantante dei Ricchi e Poveri ad ammettere nuovamente l’errore: “Io ho sbagliato tutto”. Tralasciando l’errore di Angela Brambati, l’esibizione non ha fatto impazzire la giuria del programma che ha sottolineato una performance troppo corale con il concorrente Michele Pecora oscurato dalla voce del duo, che ha replicato: “Siamo i Ricchi e Poveri. Per quanto possiamo fare a meno di cantare, se siamo qui dobbiamo cantare”.

Un successo lungo 51 anni

Durante la puntata di Ora o mai più, Toto Cutugno ha voluto però ricordare i Ricchi e Poveri al completo: “volevo ricordare i quattro Ricchi e Poveri, perchè hanno fatto un’armonizzazione bellissima. Complimenti, davvero” ha detto il cantante complimentandosi con il gruppo che da 51 anni porta la musica italiana nel mondo. Intervistati da Leggo, il duo si è espresso sull’esperienza a Ora o mai più: “Siamo molto contenti di fare questo programma. Tra colleghi non tutti ci frequentiamo, ritrovarci è bello”. Poi sull’allievo Michele Pecora hanno detto: “Per ora vogliamo introdurlo in un gruppo musicale, che è il nostro, cantando insieme i nostri successi e Essendo un cantautore, tende a cantare con voce trattenuta. Il nostro ruolo è dare consigli, gli stiamo dicendo di cantare meno dentro e più fuori”. Sui cantanti in gara, sia Angela che Angelo hanno speso parole di stima: “Sono tutti bravi, ognuno nel suo genere” e “Se hanno avuto successo in passato, vuol dire che hanno una marcia in più. Per un contrattempo o una disgrazia puoi però perdere la strada”.



