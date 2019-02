IRENE BELLINI, MOGLIE DI ROBERTO GIACOBBO/ “Ricordo il primo fotogramma di quando la vidi”

Non solo la moglie di Roberto Giacobbo,è un’autrice televisiva che ha firmato diversi programmi di successo sia per la Rai che La7. Tra i vari programmi segnaliamo: “Stargate – Linea di confine”. Laureata in Giurisprudenza, Irena ha pubblicato anche diversi libri di saggistica tra cui: “Atlante dei misteri”, “Teschi di cristallo” e “Mostri e creature fantastiche”. Tra le ultime pubblicazioni c’è “Il segreto di Shakespeare ” edito per Oscar Mondadori scritto a quattro mani con Roberta Romani. La prefazione del libro è a cura del marito Roberto Giacobbo. Si tratta di un libro interamente dedicato alla vita di Skakespeare e alle sue straordinarie opere con alcune scoperte davvero interessante. Un’occasione importante per scoprire dei segreti finora taciuti sul grandissimo autore inglese, considerato da sempre uno dei miti della letteratura mondiale.