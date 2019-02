Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni, gruppo felice per Francesca Cipriani. Il Divino Otelma invece…

Domenica sera, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Ricordiamo, infatti, che per due settimane cambia la programmazione dello show di Canale 5 a causa dell’inizio del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai Uno. Sarà una puntata ancora una volta ricca di sorprese, anche se ancora si continua a discutere di quanto accaduto giovedì. Molti continuano a chiedersi quali siano le condizioni di salute del Divino Otelma che, colpa anche di Francesca Cipriani, ha avuto un incidente nel corso di una prova ricompensa. Da allora non ci sono stati aggiornamenti, in quanto pare che il Divino sia stato portato all’ospedale dove è stato poi trattenuto per alcuni accertamenti. Le condizioni non sono gravi e pare che abbia riportato un taglio alla fronte oltre che un forte spavento.

FRANCESCA CIPRIANI PREOCCUPATA PER IL DIVINO OTELMA

Francesca Cipriani, dopo la puntata dell’Isola dei Famosi, si è detta molto dispiaciuta e preoccupata per il Divino Otelma che ancora non è tornato sull’Isola. “Non volevo fare male al divino, sono davvero mortificata” sono le parole che la Cipriani rilascia al suo primo confessionale dopo la diretta. La preoccupazione c’è ma è tanta anche l’emozione per un ritorno, quello in Honduras, che non credeva fosse possibile. Intanto, Francesca è stata accolta con gioia dal gruppo che ora ha da pensare ai nomi delle prossime nomination. L’unica nominata, per ora, è infatti Grecia Colmenares. A lei si aggiungeranno altri nomi nel corso della puntata in onda domani su Canale 5. Polemiche, scontri e altre prove attendono i naufraghi, e soprattutto scopriremo quali dei 4 isolani rimarranno sull’Isola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA