JELENA ILIC, MOGLIE DI FABIO DE LUIGI/ “Lei è una donna molto sicura e risolta” (Verissimo)

Fabio De Luigi torna in tv ospite della puntata di sabato 2 febbraio 2019 di “Verissimo“, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attore e comico italiano è felicemente sposato da diversi anni con Jelena Ilic conosciuta ad una cena di amici in comune. Un amore importante quello sbocciato tra i due che, ancora oggi, sono più innamorati che mai. La conferma? Arriva direttamente dalla pagine del settimanale Diva e Donna che ha pubblicato un pò di tempo fa delle fotografie di Fabio e Jelica per le strade di Rome come due piccioncini. La coppia si è fatta pizzicare in atteggiamenti davvero molto complici intenta a scambiarsi degli appassionati baci.

Il primo incontro con Jelena Ilic

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Fabio De Luigi ha raccontato il primo incontro con Jelena Ilic, ex attrice che in passato ha lavorato anche con la Gialappa’s Band. “Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici” ha detto l’attore e comico italiano. “Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali” ha precisato De Luigi, prima di ironizzare sull’arrivo dei tanti amati figli. “Poi sono arrivati gli “intrusi”. La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà” ha detto l’attore.

Jelena Ilic: “Lei è una donna molto sicura e risolta”

Jelena Ilic non è mai stata gelosa delle bellissime donne che hanno lavorato col marito: da Elisabetta Canalis a Michelle Hunziker. “Lei è una donna molto sicura e risolta” ha detto Fabio De Luigi che, invece, in passato è stato geloso della moglie diverse volte: “No. Quando lo sono stato, in passato, ne avevo motivo”. Sulla monogamia all’interno di un rapporto di coppia l’attore non ha alcun dubbio: “Per me no, dipende dalle priorità. Ognuno ama sedurre, ma non per questo è necessario essere infedeli. Io poi sono fortunato, perché devo essere seduttivo per lavoro”. Una storia d’amore bella ed importante quella nata tra Fabio De Luigi e Jelena legati sentimentalmente dal 1998 da cui sono nati anche due splendidi figli di nome Lola e Dino.



