Jessica Morlacchi/ Video, ha conquistato Donatella Rettore e già superato le aspettative! (Ora o mai più 2)

Jessica Morlacchi ha affrontato un doppio duetto durante l’ultima puntata di Ora o mai più 2019, di cui solo uno al fianco del coach Red Canzian. Questa volta il Maestro ha deciso di lasciarle più spazio durante l’interpretazione di Noi due nell’anima, uno dei grandi classici del repertorio dei Pooh e prodotto nel periodo in cui Canzian non faceva ancora parte della band. Questa volta Donatella Rettore e Toto Cutugno hanno deciso di non attaccarla come accaduto nell’appuntamento precedente, preferendo lodare la concorrente per le sue abilità canore. Due dieci ottenuti con tanto di applausi, per un commento più che positivo. Interessante anche quanto ha fatto notare la Rettore, ovvero che il coach in questo caso ha deciso di valorizzare la sensualità della sua allieva. Red infatti ha preferito affidarle il brano solo dopo aver stabilito che Jessica avrebbe dovuto affrontare un cambio di look. A quanto pare l’esperimento è riuscito appieno. In questa prima fase del talent il punteggio della Morlacchi è stato di 62. Peccato per il voto de I Ricchi e Poveri, solo un 7 per una performance forse con alcune debolezze.

Jessica Morlacchi, Ora o mai più: bene o male riesce a far discutere di sé

Jessica Morlacchi è riuscita a far discutere nella seconda parte della scorsa puntata di Ora o mai più 2019, quando si è esibita al fianco di Fiordaliso. Le due interpreti hanno scelto la canzone Non voglio mica la luna, una delle hit del panorama musicale italiano ed in gara a Sanremo per l’edizione ’84. Stupisce ancora una volta il verdetto più che positivo di Donatella Rettore, che ha deciso di confermare il dieci precedente. Si unisce anche Toto Cutugno, mentre i Ricchi e Poveri alzano di qualche punto ed assegnano un 9. Scende invece Marcella bella, che come ha fatto notare Orietta Berti c’è comunque qualcosa che non va nella performance di Jessica. Secondo posto quindi nella classifica provvisoria dei giudici ed un terzo per quella finale, con un punteggio di 125 ottenuto grazie ai due duetti. Clicca qui per rivedere il duetto di Jessica Morlacchi e Fiordaliso.

Ha superato le aspettative!

Jessica Morlacchi è riuscita a superare ogni aspettativa ad Ora o mai più 2019 ed ora si può proprio dire che rientra nella rosa dei quattro che potrebbero ambire al titolo di campione. La concorrente infatti dimostra di imparare in fretta e soprattutto di mettere a segno tutti i consigli ricevuti dal coach Red Canzian. Purtroppo la sua voce è ancora troppo acerba agli occhi dei giudici e per questo non la vediamo superare ogni aspettativa nella classifica finale. Il terzo posto ottenuto la scorsa settimana sottolinea però le sue grandi capacità canore e la possibilità che possa addirittura staccare la concorrenza di un’altra posizione. Il compito principale della Morlacchi per ora è riuscire a sconfiggere Paolo Vallesi, uno dei due super favoriti del pubblico. Chissà che la ragazza non riesca ad oscurare il rivale, anche se dovrà vedersela anche con Silvia Salemi.



