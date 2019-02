MARCELLA BELLA/ Pace fatta con Donatella Rettore? “Non si discute, è una grande cantante” (Ora o mai più 2)

Marcella Bella è tornata protagonista nelle vesti di coach anche nella seconda edizione di Ora o mai più 2. Dopo il grandissimo successo della prima edizione che ha visto trionfare Lisa, la Rai ha voluto puntare sul programma musicale condotto da Amadeus relegandolo nella prima serata del sabato sera. Una scelta che sembrerebbe azzeccata considerando i buoni risultati in fatto di ascolti e la contro programmazione Mediaset. Sicuramente a giovare al programma è la presenza di grandi artisti e grandi regine della musica italiana. Tra queste c’è anche Marcella Bella, che quest’anno è chiamata come coach ad occuparsi di Silvia Salemi. Una scelta azzeccata visto che le due, puntata dopo puntata, hanno conquistato l’approvazione della giuria e del pubblico.

Marcella Bella coach di Silvia Salemi

Durante la seconda edizione di Ora o mai più 2, Marcella Bella è la coach di Silvia Salemi. L’ultima puntata ha visto proprio la cantante di “A casa di Luca” trionfare nella classifica finale grazie a due straordinarie esibizioni. La prima sulle note di “Io domani”, bellissima ballad che hanno interpretato con grande pathos conquistando il voto più alto da parte della giuria. Un successo quello di Silvia Salemi che rende felicissima la coach Marcella Bella che ha puntato davvero tanto sulla cantante siciliana alla ricerca di una seconda possibilità nel districato panorama musicale italiano. Intanto proprio in occasione dell’esibizione di “Io domani”, Donatella Rettore si è voluta complimentare con la collega dicendo: “Marcella non si discute. Noi abbiamo avuto qualche screzio, ma Marcella è una grande cantante”. Pace fatta tra le due artiste?

Marcella Bella e Donatella Rettore

Più volte si è parlato di qualche screzio tra Marcella Bella e Donatella Rettore. In realtà a farne parola è stata l’interprete di “Cobra” che, ospite del salotto televisivo di “Vieni da me” di Caterina Balivo ha detto: “Marcella? Quando si accende la lucina rossa tra noi due scatta qualcosa che ci fa litigare altrimenti stiamo in pace”. A queste parole l’interprete di Montagne Verdi ha risposto dicendo: “Si parla molto di questa rivalità da anni, ma per quanto mi riguarda affronterò la Rettore e il programma con il sorriso, con simpatia e professionalità. Sono entusiasta della trasmissione e pronta a iniziare questa nuova edizione con grinta ma allo stesso tempo sarò anche obiettiva e imparziale nel giudizio dei concorrenti”. Fa riflettere quindi il commento di Donatella Rettore durante la seconda puntata del programma di Rai1: che le due cantanti abbiano deciso di comune accordo di dimenticare il passato?



