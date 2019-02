Marco Alimenti sarà eliminato?/ Video, il suo sfidante è Federico: vincerà la sfida o… (Amici 2019)

Marco Alimenti sarà eliminato oppure no? Questa è una delle novità di Amici 2019 che oggi tornerà in onda per dare la risposta ai fan del ballerino che in queste settimane è passato agli onori della cronaca per via di quello che è successo con Timor Steffens. Se in un primo momento era Alessandra Celentano ad averlo preso di mira, dopo le vacanze di Natale è stato proprio il neo professore che ha messo le carte in tavola con lui decidendo di non fare lezione perché convinto che non possa migliorare nemmeno lavorando e, soprattutto, nel suo stile. Proprio per questo ha deciso di chiedere a gran voce un ballerino che lo rappresentasse ma questo ha creato una vera e propria battaglia con le insegnanti della sua categoria e con i ragazzi che si sono rifiutati di fare lezione con lui e hanno occupato la scuola per una settimana. A quel punto Marco Alimenti ha avuto un’occasione: affrontare una sfida per confermare il suo banco o andare via.

FEDERICO E’ LO SFIDANTE DI MARCO ALIMENTI

In settimana Marco Alimenti ha pensato bene di lavorare sodo per dimostrare di voler rimanere nella scuola di Amici 2019 e di voler vincere la sfida che gli è stata proposta. Proprio nei giorni scorsi ha avuto modo di conoscere chi sarà il ballerino che dovrà affrontare nella puntata di oggi ovvero Federico. Timor Steffens ha richiamato l’attenzione dei ragazzi per comunicare loro che lavorerà con Marco Alimenti come promesso e lui avrà un tot di tempo per imparare la coreografia e lo stesso farà il suo sfidante e sarà un giudice esterno a giudicare il lavoro dei due. Proprio per questo Veronica Peparini ha deciso di intervenire dicendosi felice della decisione del professore e della sfida e anche lei ha scelto una coreografia per Marco Alimenti e per lo sfidante Federico. Nel video che potete vedere qui, il ballerino si è presentato prima di mostrarsi in un assolo: “Sono Federico Milan, 20 anni e arrivo da Vigevano, sono un ballerino versatile, ho studiato diversi stile e cerco di variare un po’. Voglio essere nella scuola di Amici perché può aggiungere qualcosa al mio bagaglio e poi è un’occasione unica. Sono felice di questa sfida“.

I DUBBI SU VERONICA PEPARINI

Marco Alimenti ha lavorato sodo in questa settimana ad Amici 2019 ma è vero anche che non sono mancati i dubbi e gli sfoghi con i compagni. In particolare, il bel ballerino non ha apprezzato quello che è successo con Veronica Peparini. L’insegnante lo ha difeso con le unghie e con i denti addirittura mettendosi contro Timor Steffens e gli altri insegnanti, soprattutto quelli di canto, ma adesso che ha avuto l’occasione di dimostrare qualcosa e tentare il tutto per tutto, sembra quasi che l’insegnante abbia smesso di credere in lui. Marco ha parlato di questo con Miguel Chavez rivelando di essere rimasto male per via di alcune parole dette proprio dalla Peparini in settimana, parole che lasciano intendere che non riuscirà a superare la prova e che sarà eliminato da Amici 2019 proprio oggi pomeriggio. Solo un’impressione oppure no? Solo la sfida di oggi potrebbe cambiare le cose e il suo destino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA