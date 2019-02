MARCO COSTANTINI, MARITO MATILDE BRANDI/ “Tornassi indietro darei ancora precedenza alla famiglia” (Verissimo)

Matilde Brandi è una delle ospiti della nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco televisivo e di informazione in onda sabato 2 febbraio su Canale 5. La showgirl e ballerina è pronta a raccontarsi in una lunga intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin e sicuramente parlerà anche del compagno Marco Costantini da cui è legata da quindici anni. Una storia d’amore importante quella nata con il commercialista che ha visto nascere anche le figlie gemelle Sofia ed Aurora. Per amore dei figli e del marito, la bella e brava Matilde Brandi ha messo da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia e agli affetti più cari. Nessun rimpianto o pentimento da parte della Brandi che, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha detto: “Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie”.

Chi è Marco Costantini

Marco Costantini è il marito di Matilde Brandi, la bellissima e bravissima ballerina e showgirl che quest’anno ha partecipato con grande successo all’ultima edizione di “Tale e Quale Show“. I due si sono fidanzati nel 2004 e l’incontro con Marco è stato davvero come un raggio di sole nella vita della showgirl che dopo una lunghissima relazione con Paolo Calissano ha ritrovato l’amore. Marco Costantini, commercialista romano, ha fatto da subito breccia nel cuore di Matilde al punto da spingerla a dichiarare poco dopo a Gente: “è la storia seria che ho sempre cercato”. Un amore che l’ha spinta a compiere il grande passo: quello di diventare moglie e madre. “Quasi non mi rendo conto dell’enorme felicità che provo da quando, pochissimo tempo fa, ho avuto la conferma della mia gravidanza” aveva rivelato la ballerina a Gente una volta scoperta la gravidanza che nel 2006 le ha regalato la grande gioia di diventare mamma delle gemelle Sofia e Aurora.

Matilde Brandi: “Ho rinunciato a proposte, soldi e popolarità”

Una scelta fatta col cuore quella di Matilde Brandi che ha preferito la famiglia e l’amore alla fama e al successo. In occasione di un’intervista rilasciata diverso tempo fa al settimanale Oggi, la showgirl ha dichiarato: “Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie. Nel mio ambiente, quando fai scelte così magari perdi dei treni, ma vederle crescere è uno spettacolo, ne vale sempre la pena. Ho rinunciato a proposte, soldi e popolarità. In questi anni mi sono stati proposti due reality, ma entrambi imponevano di stare a lungo lontana da casa, in un caso addirittura all’estero. Che senso avrebbe avuto partire per poi mostrarmi alle telecamere in lacrime per la nostalgia delle mie figlie?”. Come mamma Matilde è pronta a supportare le figlie in qualsiasi scelta lavorativa, ma ad una condizione prendere la laurea. La ballerina, infatti, si augura per le gemelle un futuro diverso dal suo e più affine alla carriera del marito: “in cuor mio, mi auguro intraprendano la strada del papà commercialista”. Poi parlando della televisione di oggi ha detto: “Ho fatto la tv più bella che si sia fatta in Italia, ma oggi non esiste più, non c’è più quella dedizione. Io, ancora adesso, prendo lezioni di canto, di ballo. Oggi ci ritroviamo con una tv piena di chiacchiericcio”.





