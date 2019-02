MARIANO DI VAIO/ Il “Chiara Ferragni al maschile” tra i 100 più belli del mondo: “ma amo mia moglie Eleonora”

Influencer, modello, imprenditore e cantante. Sulla carta d’identità, lo spazio è esaurito. Per questo, dovesse sceglierne una, sceglierebbe “blogger”. Tutto è iniziato dalla sua cameretta; adesso, Mariano Di Vaio è nono tra i cento uomini più belli dell’anno. “Grazie mamma!”, scrive su Instagram per annunciare la notizia. “Non solo per una questione di Dna, ma la ringrazio anche per avermi spinto a studiare alla scuola di recitazione: è sempre stata l’artista di famiglia, dipingeva le tele con gli acquerelli e da piccolo, grazie a lei, ascoltavo solo musica classica. Anziché fare calcetto, io studiavo musica e teatro”. Eleonora Brunacci, la moglie, è la sua prima supporter e “sopporter”: “Non è gelosa”, assicura lui al Corriere. “Ha capito fin dall’inizio che dovevo stare al gioco ed essere presente in alcuni contesti. Quando ho deciso di fare sul serio con Eleonora, ho chiuso con le altre donne. So che nel mio mondo non è un atteggiamento diffuso: ma io ho dei valori a cui non rinuncio”.

Mariano Di Vaio come Chiara Ferragni

Per Mariano Di Vaio è stato amore a prima vista: “Ci siamo conosciuti tramite amici comuni, ci siamo piaciuti ma per conquistarla ho passato un mese intero d’estate a fare tre ore di auto al giorno: per stare in spiaggia con lei percorrevo mezza Sardegna, io avevo casa a Stintino, Eleonora invece era in vacanza con i suoi a Palau. Costringevo i miei amici a mettersi in viaggio ogni giorno”. Dalla Sardegna a Londra, per poi approdare in America. A New York vinse una borsa di studio, arrivando secondo su 990. Gli servivano 17mila euro per continuare a recitare, ma suo padre lo scoraggiò. Fu un momento difficile: “Stavo spesso chiuso nella mia stanza, ma in America avevo visto qualcosa che mi era rimasto nella mente, il mondo dei social… Così ho deciso di aprire il mio blog, dalla mia cameretta”. Inizia così una storia da fare invidia alla Ferragni: “Stimo moltissimo Chiara. Come me ha conciliato lavoro e famiglia, anche se confesso che per qualche momento ho tifato perché tornasse con Riccardo [Pozzoli, il suo ex fidanzato e manager, N.d.R.]. Ma quando si lavora troppo insieme il rischio di rovinare il rapporto di coppia è elevato”.

