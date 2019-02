Matilde Brandi/ Attacchi di panico, la danza e la fede: “La preghiera mi dà conforto” (Verissimo)

Nel pomeriggio di Verissimo spazio a Matilde Brandi, l’attrice, ballerina e showgirl che di recente il pubblico di Rai 1 ha potuto ammirare nel cast di Tale e Quale show. Classe 1969, la Brandi ha esordito negli anni 90 nel varietà dal titolo club ’92 al fianco di Gigi Proietti, ma dopo una straordinaria carriera nel mondo dello spettacolo ha scelto di mettere da parte la tv e dedicarsi alla maternità. Oggi, però, non rimpiange di aver fatto questa scelta e in un’intervista concessa al settimanale Oggi conferma: “Tornassi indietro, darei ancora la precedenza alle mie figlie. Nel mio ambiente, quando fai scelte così magari perdi dei treni, ma vederle crescere è uno spettacolo, ne vale sempre la pena”. Negli ultimi anni la showgirl ha infatti rinunciato a molte proposte di lavoro che l’avrebbero tenuta lontana dalle sue ragazze: “Mi sono stati proposti due reality, ma entrambi imponevano di stare a lungo lontana da casa, in un caso addirittura all’estero. Che senso avrebbe avuto partire per poi mostrarmi alle telecamere in lacrime per la nostalgia delle mie figlie?”.

“HO FRONTEGGIATO GLI ATTACCHI DI PANICO DA SOLA”

Matilde Brandi è una delle showgirl più note e più amate del panorama televisivo italiano, ma solo in pochi sanno che in passato ha dovuto fare i conti con una realtà che l’ha resa molto fragile. La showgirl, protagonista oggi pomeriggio a Verissimo, ha infatti sofferto di attacchi di panico e in un episodio in particolare è stata sorpresa proprio mentre si trovava alla guida della sua automobile. “Sono stati momenti terribili, avevo perso il controllo di me stessa e sono scoppiata a piangere”, ha rivelato la ballerina in un’intervista concessa a Di Più. La Brandi ha confermato inoltre di essere riuscita a controllare il suo malessere in piena autonomia: “So che una delle soluzioni più adeguate sarebbe stata quella di rivolgersi a uno psicoterapeuta – si legge nell’intervista sul noto settimanale – ma ho preferito fronteggiare questi problemi da sola”.

L’AMORE PER LA DANZA: “ORMAI STUDIO TUTTI I GIORNI”

Dopo aver vinto la sua battaglia agli attacchi di panico, Matilde Brandi ha recentemente parlato della sua terapia. La cura, ha confermato la showgirl in un’intervista concessa a DiPiù Tv, è stata concentrarsi su obiettivi e interessi in grado di spostare il centro dell’attenzione dal suo malessere verso nuovi e più interessanti obiettivi. Fra questi trova spazio lo shopping, che le ha dato una mano a divagarsi, a non fossilizzarsi, ma soprattutto la fede: “La preghiera alla Vergine Maria mi dà conforto”. Nella vita della Brandi c’è inoltre la danza, un’attività che continua a praticare con impegno per mantenersi sana sia nel corpo che nello spirito. “Ormai studio quasi tutti i giorni – conferma la showgirl sul suo profilo social – l’amore per la sbarra ti rimane dentro per sempre non smettete mai di studiare”. Di questo e di tanto altro la showgirl parlerà nell’appuntamento di Verissimo, in onda su Canale 5 a partire dalle 16.00.



