Mauro Icardi e Wanda Nara/ Dopo l’incendio della villa, ospiti di Maria De Filippi (C’è posta per te)

Proseguono incessantemente i nuovi appuntamenti del sabato sera con l’attesissimo programma di Maria de Filippi, C’è Posta Per Te. Oggi, 2 febbraio 2019, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la quarta puntata. Come sempre, sentimenti ed emozioni saranno i protagonisti assoluti del people show più amato della televisione. Tra gli ospiti, anche la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Questa settimana infatti, saranno ancora due le coinvolgenti storie che prevedranno la presenza a sorpresa di personaggi del mondo dello spettacolo. In studio quindi, per raccogliere gli applausi del pubblico, arriveranno il calciatore Mauro Icardi e la bellissima moglie Wanda Nara. Il bomber argentino capitano dell’Inter, verrà accompagnato dalla coniuge che lavora anche al suo fianco nel ruolo di manager. I due, saranno pronti ad assistere alla puntata nascosti dietro la famosissima busta bianca, per poi sorprendere gli ospiti di C’è Posta Per Te sbucando fuori dalle scale per regalare un sorriso, un abbraccio ed una parola di semplice confronto.

Mauro Icardi e Wanda Nara ospiti di C’è posta per te

Proprio in questo ultimo periodo, Mauro Icardi e Wanda Nara, sono stati ancora una volta al centro del gossip e della cronaca italiana. A Brienno, nel comasco infatti, è scoppiato un incendio nella villa che il calciatore ha regalato alla moglie appena un’estate fa. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente sul posto per spegnere le fiamme, per fortuna, circoscritte solamente in giardino. A quanto pare, la suocera del bomber dell’Inter, e madre di Wanda Nara, aveva acceso una fiammata per potersi liberare di roveti e mobili di vario genere. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Laprovinciadicomo.it, che ha riportato il fatto con incredulità. La donna, non tenendo conto della forte umidità cittadina, ha provocato una densa nube di fumo che avrebbe spaventato gli abitanti residenti nelle vicinanze. Questi quindi, avrebbero immediatamente allertato i vigili del fuoco. L’ospitata a C’è posta per te di questa sera, senza ombra di dubbio sarà meno preoccupante e colpirà entrambi al cuore. Per non perderveli, vi consigliamo di sintonizzarvi su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa.

