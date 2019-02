Michele Pecora/ Video, canta Teorema con Marco Ferradini ed è un successo (Ora o mai più 2)

L’ultima puntata di Ora o mai più 2019 ha permesso a Michele Pecora di impegnarsi sul brano Che sarà, che ricordiamo con affetto fin dal suo debutto nel ’71. Il concorrente si unisce ai Ricchi e Poveri ancora una volta, anche se i coach per questo nuovo duetto hanno deciso di decidere le parti in modo preciso, per evitare sovrapposizioni. Michele infatti ha ricevuto una forte critica nell’appuntamento precedente proprio per questo motivo e le sue guide hanno deciso di correre ai ripari. Purtroppo Angela sbaglia strofa e finisce per mettere in ombra il suo allievo nella parte finale della performance: inevitabile che il giudizio della giuria non venisse influenzato da quanto accaduto in studio. Mettendo da parte il 10 politico di Toto Cutugno, i voti hanno messo d’accordo i giudici, che per lo più hanno optato per un 7. Scende invece fino a 6 per quanto riguarda Ornella Vanoni, anche se a quanto pare la giudice avrebbe preferito un punteggio più alto e l’incursione di Cutugno sul suo touch screen ha mandato a monte tutto. Il totale a fine duetto è di 50.

Michele Pecora, Ora o mai più: il duetto con Marco Ferradini e Teorema è un successo

Nella seconda parte della serata di Ora o mai più 2019 abbiamo visto Michele Pecora al fianco di Marco Ferradini. Il duetto li ha uniti grazie alla canzone Teorema, che ancora oggi viene cantata da diverse generazioni di italiani. Forse uno dei momenti più attesi dal pubblico, che si espresso in modo positivo sui social sulla performance del concorrente. Pecora è riuscito alla fine a superare anche la media ottenuta in precedenza, anche se Donatella Rettore ha notato diversi errori nella sua esibizione. In particolare, la giudice crede che Pecora non sia riuscito a stare al passo con Ferradini, complicando l’esecuzione di entrambi. Per questo il suo voto è stato solo di 6, mentre gli altri giudici hanno preferito optare per un 8. Il totale diventa quindi 106, che purtroppo non permette a Michele di sconfiggere Donatella Milani e la sua ultima posizione. Per i giudici è infatti lui a meritare il fondo della classifica finale ed anche se il televoto è andato leggermente meglio, l’esito è stato comunque negativo. Clicca qui per rivedere il duetto di Michele Pecora e Marco Ferradini.

Un crollo verticale e poi…

Purtroppo Michele Pecora è crollato nel buio di Ora o mai più 2019, almeno rispetto ai voti ottenuti durante la puntata di debutto. Il concorrente ha dovuto subire alcune critiche, ma è chiaro che nemmeno i voti più alti siano riusciti a salvarlo. Nemmeno il 10 politico che Toto Cutugno ha deciso di assegnare ad ogni allievo è riuscito a risollevarlo dal fondo della classifica, dove si è conteso l’ultima posizione con Donatella Milani. Quest’ultima è riuscita a salire di un punto e forse non sorprende chi l’ha già vista relegata nelle ultime posizioni fin dal debutto dello show. Pecora invece stupisce, visto che le premesse riguardo alla sua partecipazione al talent sembravano più che positive. Ora non spetta altro da fare che rimettersi in gioco e soprattutto sperare che il duetto valorizzi al meglio la sua parte, tralasciando magari la presenza dei due coach Angelo e Angela de I Ricchi e Poveri.



