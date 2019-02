Miriana Trevisan/ “Boncompagni un visionario, Corrado un principe. Bonolis? Lasciamo perdere….”

Ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del programma “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino, Miriana Trevisan ha ripercorso tutta la sua carriera, partendo da “Non è la Rai“. Un periodo che la showgirl definisce “una fiaba, un momento magico” che ha inevitabilmente dato il via alla sua carriera televisiva. E come non accennare a Gianni Boncompagni e al suo rapporto con la Trevisan: “Ci avrò scambiato tre parole in tre anni con lui, scappavo, ero davvero molto timida. L’ho conosciuto dopo un po’ di anni, persona molto piacevole, cultura straordinaria, un genio, un visionario”. Tra le collaborazioni più importanti della sua carriera c’è sicuramente quella con Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna. Sull’amato conduttore dichiara: “Mike non era tanto differente rispetto a quando era davanti alle telecamere. Cercavo di essere sempre puntuale, sempre in riga. Con lui c’era un rapporto un po’ più affettuoso, lui mi prendeva continuamente in giro, aveva una grande ironia, faceva sempre la battuta, scioglieva il ghiaccio”.

“CORRADO E VIANELLO? CAVALIERI. BONOLIS? LASCIAMO PERDERE…”

Miriana Trevisan ha lavorato anche con altri grandi della tv italiana come Corrado e Raimondo Vianello, sui quali dichiara: “Di Corrado ho un ricordo veramente meraviglioso. Un uomo d’altri tempi, un principe azzurro, un cavaliere, per lui anche l’ultimo degli ultimi era il primo.- e ammette – E anche Vianello era così. Erano due persone particolari, generose nell’insegnare. Vianello mi faceva sempre la stessa battuta, mi incontrava nei corridoi e mi chiedeva ‘ma tu chi sei'”. La Trevisan parla anche della tv di oggi e ammette di avere delle preferenze: “Mi piace molto Alessandro Cattelan, è straordinario. Poi Gerry Scotti è molto bravo, mi piacciono Milly Carlucci e Alessia Marcuzzi.” Critiche arrivano però per Paolo Bonolis, sul quale la Trevisan dichiara: “Ho lavorato anche con lui, è un grande parioliere, ha un vocabolario molto ampio…Poi tutto dipende dai gusti. Vabè, alcune volte è un po’…Vabè, meglio lasciam perdere, altrimenti entro in una polemica delle mie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA