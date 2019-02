Nadia Toffa e la foto degli esordi in tv/ “Non avrei mai creduto di arrivare alle Iene”

Nadia Toffa torna sui social con una foto dei suoi inizi in tv. Negli ultimi mesi è intervenuta tante volte per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, ma il suo ultimo post è molto diverso dagli altri. La conduttrice de “Le Iene” ha infatti voluto condividere con gli utenti uno scatto di molti anni fa, quando iniziava a muovere i primi passi nel mondo televisivo. Nadia Toffa appare con i capelli lunghi, lo sguardo emozionato e timido, con il microfono sistemato sulla camicetta. Insomma, è alle prime armi in uno studio televisivo. «Spulciando tra le foto ne ho trovata una in cui ero agli inizi del lavoro in tv. La tv si chiama Telesanterno e sta a Bologna, ci lavoravo durante il periodo universitario», ha scritto su Instagram. Da allora ne ha percorsa di strada… «Non avrei mai creduto di arrivare alle Iene… La morale della favola è: credete in voi stessi e fate di tutto per inseguire le vostre passioni!! Buona giornata e buon weekend».

NADIA TOFFA E LA FOTO DEGLI ESORDI IN TV

Un sorriso appena accennato, sguardo fisso verso l’obiettivo: è una Nadia Toffa diversa dalla Iena che siamo abituati ormai a vedere quella che appare nell’ultimo post pubblicato sui social. Tra l’altro continua a lanciare messaggi di grande positività sui social, ma stavolta la sua battaglia contro la malattia non c’entra nulla. Si tratta invece dei sacrifici che ha dovuto fare nella sua carriera. Il post su Instagram è stato subito inondato di like e commenti, ma non solo da parte dei fan. Alessia Marcuzzi ad esempio ha commentato con degli applausi, mentre la Iena Veronica Ruggeri ha pubblicato un cuore con il messaggio «gnocca». Ci sono poi fan che le fanno notare che nel tempo ha mantenuto «la faccia da furbetta». E Nadia Toffa ha risposto con una risata: «È vero». Un’altra fan invece le ha spiegato che sta leggendo il suo libro e che sta combattendo la sua stessa battaglia. A lei la conduttrice de “Le Iene” ha risposto prima con un «mi fai felice» in riferimento al libro e poi con un «in bocca al lupo» per quanto riguarda la sua battaglia contro la malattia.





