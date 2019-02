Ora o mai più 2019, terza puntata/ Diretta e ospiti: Ivana Spagna, Ruggieri e Masini

Sabato 2 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus che, dopo il successo della prima edizione, è tornato in onda con nuovi concorrenti pronti a sfruttare la seconda occasione per riconquistare quella popolarità persa nel corso del tempo. Divertimento, musica, ma anche polemiche sono gli ingredienti principali del talent che, però, non riesce a vincere la gara degli ascolti contro la corazzata di C’è posta per te. La seconda puntata, infatti, ha fatto registrare un calo degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share rispetto ai 3.520.000 spettatori pari al 18.45% di share della prima puntata. Per cercare di battere la concorrenza, anche questa sera, i cantanti in gara saranno accompagnati da alcuni ospiti speciali.

ORA O MAI PIÙ 2: GLI OSPITI

I cantanti in gara che sono Barbara Cola, Davide De Marinis, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi dei Gazosa, Michele Pecora, Silvia Salemi, Paolo Vallesi e Donatella Milani, questa sera, si esibiranno con alcuni colleghi per cercare di convincere la giuria e il pubblico. Gli ospiti della terza puntata di Ora o mai più sono: Amedeo Minghi e Michele Zarrillo, già ospiti sabato scorso in coppia, rispettivamente, con Annalisa Minetti e Paolo Vallesi; Ivana Spagna, Enrico Ruggieri e Marco Masini. Quest’ultimo, dopo essere stato uno dei coach della scorsa edizione contribuendo alla vittoria di Lisa, torna per duettare con uno dei cantanti in gara. Ospiti speciali, dunque, per il terzo appuntamento con il talent di Raiuno non esente alle polemiche. Dopo le critiche della settimana scorsa rivolte ad Amedeo Minghi per la scelta del brano “Vattene amore” per il duetto con Annalisa Minetti, cosa accadrà stasera?

LA CLASSIFICA

Dopo la vittoria di Paolo Vallesi nella prima puntata e quella di Silvia Salemi nel secondo appuntamento, chi vincerà la terza puntata di Ora o mai più? La gara entra ne vivo e la classifica, al momento, determinata dal voto congiunto della giuria formata da Red Canzian, Fausto Leali, Orietta Berti, Marcella Bella, Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. I cantanti in gara sono distanti pochi punti l’uno dall’altro e anche una manciata di voti può essere determinante per la classifica finale. Al momento, pubblico e giuria hanno dimostrato di avere le stesse idee: andrà così anche nella puntata odierna?

LA SECONDA CHANCHE DI JESSICA MORLACCHI

Tra le cantanti in gara c’è anche Jessica Morlacchi che, dopo aver conosciuto il successo quando era giovanissima con la band dei Gazosa, si è rimessa in gioco accettando di partecipare a Ora o mai più. Supportata dal coach Red Canzian, Jessica sta cercando di sfruttare quella che lei definisce la “sua nuova occasione”. Amante della musica, la Morlacchi ha voglia di riprendersi quel posto al sole che aveva conquistato qualche anno fa. Un’avventura quella di Ora o mai più che, per il momento, sta rendendo molto felice la cantante: «Sì, sono molto felice, sto vivendo un momento costruttivo. E devo ammettere di essere stata fortunata ad avere come coach Red Canzian, un artista eccellente che con i suoi 50 anni di esperienza, mi sta insegnando e consigliando», ha dichiarato ai microfoni di MyDreams.it a cui ha confessato che il 2 marzo, in occasione dell’ultima puntata del talent show di Raiuno, uscirà anche il suo nuovo singolo.



