Oroscopo 2019, oggi 2 febbraio: Paolo Fox, le previsioni del giorno

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 2 FEBBRAIO 2019

Anche oggi, 2 febbraio 2019, torna l’oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere da vicino quello che ha raccontato segno per segno. Il Sagittario che si lancia con anima e corpo in un nuovo progetto veramente potete ottenere molto. Con questa nuova energia dei pianeti si possono fare cose diverse, tuttavia ogni tanto il proprio oroscopo non è il massimo perché c’è una certa confusione in amore e sul lavoro. Il Capricorno ha bisogno di due giornate di recupero fisico e passionale, molto presto Venere sarà nel segno e le relazioni nate ora saranno importanti. Il mese di febbraio sarà eccitante per i nuovi inizi e per il lavoro, ora è chiaro che chi ha attività in proprio può ripartire, i dipendenti invece un po’ meno. Forse è il caso di prendere la vita con un po’ più di calma, evitando di correre come si fa sempre.

ARIETE MOLTO NERVOSO, SEGNI FLOP

Andiamo a vedere ora quali sono i segni flop dell’oroscopo di oggi, 2 febbraio 2019, ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L’Ariete è decisamente nervoso e agitato, non riesce a gestire le sue emozioni in questo momento. Forse è il caso di trovare la forza di reagire, cercando di recuperare energie soprattutto mentali. Si dovrebbe cercare di essere un po’ più diplomatici, perché troppo spesso si parla e si finisce per essere in difetto con le altre persone. Il Toro non è nel miglior periodo dell’anno, ha bisogno di programmare, cercando di trovare una soluzione. Venere attiva potrebbe regalare la possibilità di migliorare domenica quando in amore le cose andranno meglio. La giornata di oggi comunque porta a grande voglia di fare, ma bisogna stare attenti a non commettere degli errori che possono essere assolutamente difficili da gestire. Nei prossimi giorni servirà forza per provare a reagire, cercando di essere sempre e comunque ottimisti.

PAOLO FOX, I SEGNI AL TOP: LEONE GRANDE ENERGIA

Voltiamo completamente pagina e seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 febbraio 2019, andiamo a vedere quali sono i segni al top. Il Leone ha grandissima energia, pronto a raggiungere dei risultati davvero molto interessanti anche per il futuro. Serve pazienza e tempo per cercare di trovare spazio per i propri interessi, comunque la giornata regala forza e permette la voglia di raggiungere i risultati che da tempo sono nel mirino. Per i Pesci questa è sicuramente una giornata interessante che può regalare grande soddisfazione. Si deve trovare la forza per gestire le emozioni e si deve essere sempre e comunque propositivi. Il segno è in un momento in cui le cose sembra che stiano andando decisamente meglio rispetto al passato. La Vergine si trova nel segno una Venere positiva che può regalare delle ottime risposte e soluzioni. Presto arriveranno delle risposte sotto diversi punti di vista. Si devono sfruttare questi giorni perché nella prossima settimana potrebbe arrivare un calo difficile da gestire.



