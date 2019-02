Paolo Vallesi, Ora o mai più 2/ Sarà il vincitore? Conquista giuria e pubblico

Paolo Vallesi è uno degli indiscussi protagonisti della seconda edizione di “Ora o mai più 2“, il programma musicale condotto da Amadeus su Rai1. Il cantautore toscano, dopo aver vinto la prima puntata, ha convinto giuria e pubblico anche durante la seconda classificandosi questa volta al secondo posto alle spalle di Silvia Salemi. Durante la seconda puntata Vallesi si è esibito con la coach Ornella Vanoni sulle note di “Domani è un altro giorno”. Una performance da lodi con la giuria completamente rapita dal connubio creatosi tra le due voci. A cominciare dai Ricchi e Poveri: “Sono stati bravissimi. Abbiamo dato un 8”, mentre Toto Cutugno continua la sua sfilza di 10. Voto altissimo anche per Red Canzian dei Pooh: “Veniva dalla magia di Ornella Vanoni, per fortuna poi Paolo ha messo il turbo ed è andato bene fino alla fine. Merita 8”.

Paolo Vallesi conquista tutti

Lodi da parte di tutti i coach. Anche Orietta Berti premia Paolo Vallesi con un bel 8, mentre Fausto Leali dà un 9 dicendo: “Faccio i complimenti perchè i cambi di tonalità sono stati veramente perfetti. Ho dato un 9”. A dare 10, invece, ci pensa la sanguigna Donatella Rettore che motiva così: “Vallesi mi è piaciuto assai. Stasera ha fatto gol. Merita un 10!”. Voti altissimi che spingono il cantante de “La forza della vita” al primo posto della classifica parziale. Nella seconda parte del programma, invece, Vallesi è chiamato a confrontarsi con il duetto. Questa volta gli tocca interpretare la ballad “Cinque giorni” con Michele Zarrillo. Un’altra prova riuscitissima per il cantante toscano che vola sempre più in alto!

Paolo Vallesi: “L’allontanamento dalle scene è dipeso da vari fattori”

Il ritorno di Paolo Vallesi a Ora o mai più è l’ennesima conferma che quando si è bravi basta davvero poco per tornare in auge. Lo dimostra il successo riscontrato durante le prime due puntate del programma che hanno riacceso i riflettori su uno dei cantautori più bravi ed interessanti degli anni ’90. Eppure prima di accettare di mettersi in gioco nel talent show di Amadeus, Paolo Vallesi ha raccontato a Vanity Fair di averci pensato un pò: “ci ho pensato proprio tanto, anche perchè io non avevo manifestato alcun interesse a partecipare: non mi andava di andare in tv a farmi prendere in giro”. Poi è scattata quella molla a dire si, considerando anche quello che era successo durante la prima edizione: “ho guardato le puntate e ho capito che non sarebbe stato così: a Ora o mai piùi colleghi andavano per cantare, portando la propria storia – più o meno bella – , ma venendo trattati in maniera dignitosa, con rispetto”. Sulla sua storia musicale e personale, Vallesi ha detto: “Il mio non è stato successo di una canzone e via, ma anni vissuti “intensamente” e milioni di cd venduti, anche all’estero. L’allontanamento dalle scene è dipeso da vari fattori, anche scelte sbagliate per carità, ma pure da una mia volontà di staccarmi da un ambiente che mi stava disturbando”.



