RED CANZIAN/ Jessica Morlacchi: “un artista eccellente che con i suoi 50 anni di carriera”

Red Canzian è uno dei coach di Ora o mai più 2, la seconda edizione del fortunatissimo programma condotto da Amadeus su Rai1. Dopo il grande successo della passata edizione che ha visto trionfare Lisa, la Rai ha voluto puntare sul programma musicale facendolo approdare nella fascia del prime time del sabato sera. Una scelta che non sta deludendo le aspettative considerando l’interesse del pubblico, dei social e il clamore mediatico legato ad ogni singola esibizione. Del resto il parterre è composto da grandissimi nomi della musica italiana come Orietta Berti, Marcella Bella, i Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e anche Red Canzian, l’ex Pooh che quest’anno ha come allieva Jessica Morlacchi.

Red Canzian coach di Jessica Morlacchi

Durante la seconda puntata di Ora o mai più, Red Canzian ha scelto una bellissima canzone dei Pooh per l’ex voce dei Gazosa. Si tratta di “Noi due nel mondo e nell’anima” che ha letteralmente emozionato il pubblico in studio e gli stessi coach che si sono complimentati per la scelta di Red e per la performance di Jessica. “E’ stato un momento molto sexy. Red è tanto buono…e a Jessica ho dato 10!” ha commentato Donatella Rettore seguita a ruota da Toto Cutugno “Vi beccate un bel 10!”. Commenti entusiastici anche da parte di Marcella Bella: “Red Canzian è un vecchio volpone. Ha lavorato molto per Jessica, mettendola in risalto. Ho dato solo 8 ma è un bel voto”. Anche i Ricchi e Poveri hanno apprezzato la performance del maestro e dell’allieva votando 7. Entusiasmo alle stelle per l’ex voce dei Gazosa che ha commentato: “E chi se lo aspettava. Davvero grazie di cuore a tutti. Canzian? Non pensavo fosse così tanto bravo con me”.

“Red Canzian, un artista eccellente che con i suoi 50 anni di esperienza”

Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, durante un’intervista rilasciata a MyDrems.it ha pronunciato parole di grande stima ed affetto per Red Canzian, il suo coach nella seconda edizione di Ora o Mai Più. “Devo ammettere di essere stata fortunata ad avere come coach Red Canzian, un artista eccellente che con i suoi 50 anni di esperienza, mi sta insegnando e consigliando” ha dichiarato la Morlacchi felicissima di potersi rimettere in gioco in un programma così importante. Del resto sono passati diversi anni dalla sua ultima esibizione su un palcoscenico importante e la giovane cantante ha tutta la voglia di tornare in pista. Red Canzian è un ottimo punto di partenza per la cantante che circa i consigli ricevuti dal suo coach ha rivelato: “Il consiglio principale è quello di essere sempre me stessa e di cantare con il cuore. Stiamo lavorando intensamente sulla struttura dei brani e la divisione delle diverse parti di una canzone”.



