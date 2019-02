ROBERTO GIACOBBO / “L’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset? Avevo bisogno di questo”

Roberto Giacobbo, nuovo volto della divulgazione Mediaset, racconta a Verissimo i suoi primi mesi a Rete 4 al timone di Freedom. Il suo programma, una pagina settimanale sulle meraviglie del nostro paese e del mondo intero, offre ogni giorno agli amanti del genere nuove risposte e altrettante domande. Ma da cosa nasce questa voglia di indagare alla ricerca di nuovi quesiti? A rispondere a questa domanda è stato il conduttore, recentemente raggiunto da Francesca Cicatelli per Il Messaggero: “La scelta che ho fatto fin dall’inizio nel racconto del mio lavoro e del lavoro delle squadre che mi hanno seguito nel tempo è quello di fare domande e di andare a caccia di risposte – ha rivelato il divulgatore nel corso dell’intervista – Non sono un professore, sono un appassionato che prende le notizie da chi le sa, da chi ha studiato una vita e le trasporta verso chi le vuole sapere”.

ROBERTO GIACOBBO: “IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO È FANTASTICO”

Nel consueto appuntamento di Verissimo, Roberto Giacobbo svelerà cosa si cela ogni settimana dietro alla realizzazione dei servizi di Freedom. Ma qual è l’ingrediente che rende il suo show così interessante? Il segreto, rivela il conduttore, è la fiducia reciproca che lo lega ai telespettatori di Rete 4. “E’ un rapporto quello con il pubblico da casa fantastico – conferma infatti Giacobbo al Messaggero – all’inizio “ci siamo annusati”, ci siamo conosciuti, quando abbiamo capito che ci si poteva fidare tutto è diventato più bello e più semplice”. Oggi, inoltre, “molti spunti arrivano direttamente da chi ci segue da casa”, e su quelle imitazioni che caratterizzano ogni puntata conferma: “Fanno parte del gioco, mi diverto molto. Da ragazzo facevo un programma di satira in radio, so benissimo quindi come sono i meccanismi e rido e mi diverto insieme a tutti voi”.

IL PASSAGGIO A MEDIASET? UNA SCELTA DI VITA”

Dopo un lungo periodo in Rai, Roberto Giacobbo è recentemente passato a Mediaset, una scelta che ai suoi numerosissimi follower è sembrata come una vera e propria rivoluzione. Ma da cosa è nata questa necessità di dare il via a un nuovo percorso professionale, dopo i successi collezionati sulla tv di stato? “Nella vita è bello cambiare, rinnovarsi, ricominciare anche da capo”, ha rivelato il conduttore nell’intervista concessa a Il Messaggero, “quello che ho fatto adesso non è un passaggio, ma uno dei tanti, fatto per crescere, per cambiare, per rinnovarsi”. La decisione di approdare a Mediaset dopo anni di programmi Rai, conferma inoltre il celebre divulgatore, è frutto di “una scelta di vita”: “Dal lavoro dipendente sono voluto tornare alla libera professione, perché in questo momento avevo bisogno di questo”. Del suo passaggio a Mediaset, del suo passato in Radio e di tanto altro questa sera si parlerà a Verissimo, in onda a partire dalle ore 16 su canale 5.



