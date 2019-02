Sanremo 2019, ospiti e news/ Il programma: Andrea Bocelli con il figlio Matteo

Martedì 5 febbraio prenderà ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2019 condotto ancora da Claudio Baglioni che ricopre anche il ruolo di direttore artistico nonostante il caso sollevato da Striscia la Notizia su un presunto confitto d’interesse. Al suo fianco, esattamente come lo scorso anno, ci saranno due compagni d’avventura ovvero la regina delle imitazioni Virginia Raffaele e l’attore e conduttore Claudio Bisio. Nel corso delle cinque serate, il trio diventerà un quartetto con l’arrivo di Claudio Santamaria che ricoprirà, per una sera, il ruolo di conduttore del Festival. Sarà un Sanremo particolare e tutto nuovo quello messo in piedi da Claudio Baglioni che, anche quest’anno, ha messo al centro di tutto la musica,

SANREMO 2019: IL PROGRAMMA DELLE CINQUE SERATE

Il primo ospite che salirà sul palco de Festival di Sanremo 2019, secondo quanto scrive Tv Sorrisi e Canzoni, sarà Andrea Bocelli con il figlio Matteo che dovrebbe essere l’ospite d’onore della prima serata nel corso della quale saranno presentati tutti i 24 brani in gara, votati da televoto (40%), giuria demoscopica (30%) e sala stampa (30%). Nella seconda serata saranno presentati soli dodici dei brani in gara mentre nella terza serata ci sarà spazio per le ulteriori 12 canzoni. Al termine della serata sarà stilata una classifica facendo una media dei voti ottenuti nella prima serata e nelle serate successive. La quinta serata sarà dedicata ai duetti che saranno votati solo dal televoto (50%), dalla sala stampa (30%) e dagli esperti (20%) mentre non vota più la giuria demoscopica. Infine, durante la serata finale, si esibiranno nuovamente tutti i cantanti in gara e la classifica sarà stilata facendo una media dei voti ottenuti nelle serate precedenti.

IL TOTO-VINCITORE

Nonostante il Festival di Sanremo 2019 non sia ancora iniziato, è già partito il toto-vincitore. Sono tanti gli artisti che, dal 5 febbraio, saliranno sul palco del Teatro Ariston e che, secondo gli esperti, hanno tutte le qualità per poter puntare alla vittoria finale. Se lo scorso anno il duo vincente Fabrizio Moro ed Ermal Meta fu favorito sin dalla prima sera, quest’anno, i favoriti per salire sul primo gradino del podio secondo le quote di Sisal Matchpoint sono Ultimo la cui vittoria è quotata a 2,50, Irama quotato a 3,00 e Il Volo, già vincitore nel 2015 con il brano “Grande amore“, quotato a 5,00. Tre nomi amati dai giovanissimi anche se il trio del Volo può contare anche sul sostegno di un pubblico più adulto. Tali previsioni, dunque, saranno confermate?

GLI AUTORI DI SANREMO 2019

Grandi nomi per il Festival di Sanremo 2019 non solo sul palco del Teatro Ariston. Oltre agli artisti in gara tra i quali, quest’anno, ci sono nomi importanti della musica italiana come Loredana Bertè, Nek, Francesco Renga, Simone Cristicchi, Nino D’Angelo, Patty Pravo, Daniele Silvestri, Anna Tatangelo e Il Volo solo per citare quelli sulla cresta dell’onda da diversi anni, anche tra gli autori ci sono nomi importanti. Tra gli autori presenti al Festival troviamo Gianna Nannini tra gli autori della canzone di Il Volo, Gaetano Curreri degli Stadio, autore della musica del brano di Loredana Berté), Rocco Hunt tra gli autori della canzone dei Boomdabash, Charlie Charles, noto per le sue collaborazioni con Ghali e Sfera Ebbasta e Frenetik & Orang3 famoso per aver messo lo zampino sulle hit, tra gli altri, di Coez e Salmo.



