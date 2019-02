SENZA TREGUA 2/ Su Rete 4 il film con Scott Adkins e Robert Knepper (oggi, 2 febbraio 2019)

NEL CAST SCOTT ADKINS

Il palinsesto televisivo di Rete 4 prevede per la prima serata di questo sabato 2 febbraio 2019 la messa in onda alle 21.30 del film d’azione Senza Tregua 2. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 dai produttori Oliver Ackermann, Sean Daniels e Chris Loenstein mentre la regia è di Roel Reinè e nel cast sono presenti attori piuttosto conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo come nel caso di Scott Adkins, Robert Knepper, Rhona Mitra, Temeuera Morrison, Ann Truong e Adam Saunders. Naturalmente questa pellicola rappresenta il seguito del film Senza tregua uscito nel 1993 e che vedeva tra i propri protagonisti Jean Claude Van Damme, Yancy Butler, Lance Henriksen e Kasi Lemmons. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

SENZA TREGUA 2, LA TRAMA DEL FILM

L’ex combattente del corpo dei Marines degli Stati Uniti, Wes, dopo quanto accaduto e riportato nella precedente pellicola dove suo malgrado ha combattuto ed ucciso un suo caro amico sul ring, è costretto a fare i conti con i demoni del suo passato. Un passato che lo tormenta costantemente non permettendogli di vivere nel migliore dei modi la propria esistenza tant’è che si è praticamente ritirato in una vita fatta di grande solitudine e privazioni. Il fatto di aver ucciso un proprio amico in maniera quasi consapevole lo ha distrutto da un punto di vista morale non permettendoti di pensare ad un futuro che potesse essere felice Magari a fianco di una donna amata. Naturalmente ha messo da parte tutte le proprie iniziative nel campo militare e passa le proprie giornate in maniera molto semplice occupandosi delle varie faccende quotidiane che gli permettono quanto meno di sopravvivere. Una sorta di tranquillità apparente che tuttavia un giorno viene spezzata dall’arrivo di un agente della CIA il quale vorrebbe ottenere il suo supporto per una delicata missione in ansia indirizzata al recupero di alcuni prigionieri americani. Volendo in parte redimersi magari dando il necessario supporto per salvare questi propri connazionali l’ex marines decide di accettare la proposta senza Tuttavia capire di essere stato preso in giro. Infatti, ben presto si accorgerà di essere stato scelto per una sorta di gioco o per meglio dire una battuta di caccia nella quale è lui la preda. Scatta così la propria voglia sopravvivere a tutto questo e soprattutto di dare la giusta lezione a quanti godono nel dare tormento a persone ed animali. Wes dimostrerà di essere ancora molto abile nell’utilizzo delle tecniche militari riuscendo a rovesciare una situazione che lo vedeva in forte difficoltà sia per le scarse attrezzature ed armi in possesso e sia per quanto concerne il numero di avversari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA