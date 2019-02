SILVIA SALEMI/ “Sono tornata a ciò che adoro fare da sempre, cantare” (Ora o mai più 2)

Silvia Salemi è la vincitrice della seconda puntata di Ora o mai più 2. La cantante di “A casa di Luca” ha superato l’amico e collega Paolo Vallesi conquistando la prima posizione della classifica. Un risultato meritatissimo visto che la Salemi è stata senza alcun dubbio una delle migliori della seconda serata che l’hanno vista indiscussa protagonista sul palco. Voti altissima per la cantante siciliana che ha duettato dapprima con la coach Marcella Bella sulle note di “Io domani” e poi ha coinvolto tutti in una straordinaria performance sulle note di “L’immensità” in coppia con Don Backy. Un ritorno col botto per la Salemi, che potrebbe rivelarsi la vera sorpresa di questa seconda edizione del programma televisivo condotto con grande successo da Amadeus su Rai1.

Silvia Salemi: “Con Ora o mai più la Rai assolve pienamente il suo ruolo di servizio pubblico”

Durante la seconda puntata di “Ora o mai più 2”, Silvia Salemi è salita sul palco per duettare con la coach Marcella Bella che per l’occasione ha scelto il brano “Io domani”. La performance ha convinto davvero tutti; a cominciare dai coach – giudici che le hanno dato il voto più alto e si sono congratulati con entrambe. “Sono la coppia migliore che c’è” dice la Rettore che dà un bel 10, così come fanno Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. Fausto Leali le dà un bel 9, mentre è Ornella Vanoni a tessere le lodi più belle: “La voce della Salemi è quella che mi piace di più”. Visibilmente emozionata da tutti i commenti positivi, Silvia Salemi prende il microfono per complimentarsi con la Rai: “Con Ora o mai più la Rai assolve pienamente il suo ruolo di servizio pubblico perché diffonde la cultura italiana e fa sentire queste canzoni alle giovani generazioni…”. Parole che trovano subito presa da Donatella Rettore che prosegue dicendo: “… per migliorare il vuoto che c’è in questo momento tra trapper, rapper… non si capisce niente”.

Silvia Salemi: “Sono tornata a ciò che adoro fare da sempre, cantare”

Intervistata da MyDreams.it, Silvia Salemi ha raccontato della sua esperienza a “Ora o mai più”, il programma di successo condotto da Amadeus il sabato sera su Rai1. L’interprete di “A casa di Luca”, a vent’anni esatti di distanza, ha rivelato di essere felice di essere tornata a fare musica. Su Ora o Mai più ha detto: “La sto vivendo con entusiasmo, con le giuste paure che fanno mettere la marcia esatta per fare qualsiasi cosa con attenzione e amore”. La Salemi ha poi sottolineato come la sua filosofia di via sia quella ” di essere pronti a saper cogliere le occasioni che si presentano nella vita, sempre. Al tempo stesso quando si verificano situazioni che non sono positive bisogna essere capaci di dire mai più e di non ripetere gli stessi errori”. Il ritorno a Ora o mai più ha portato nuovamente la cantante verso il suo mondo ideale: la musica. Anche se nel corso di tutti questi anni non si è mai tirata indietro nel provare nuove avventure: “in questi anni mi sono dedicata ad altro, ho fatto la conduttrice televisiva, ho scritto un libro, ho preso parte al Festival di Castrocaro in veste di giurata, mi sono dedicata al sociale attraverso il programma Piccole Luci, che sta andando attualmente in onda. Mi mancava, però, la musica e così sono tornata a ciò che adoro fare da sempre, cantare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA