Stefano Bettarini / “Sono contento della sentenza: mio figlio Niccolò? Ha guardato in faccia…”

Stefano Bettarini oggi pomeriggio si racconta a Verissimo alla luce della sua imminente partenza per l’Isola dei Famosi 2019. Dopo aver partecipato due anni fa in qualità di inviato, l’ex di Simona Ventura si prepara a infatti dare il via a una nuova esperienza, quella da naufrago, in una nuova sfida tra pirati, ciurma e galeotti. Nell’intervista concessa a Sivia Toiffanin, ritroveremo l’ex calciatore nel bel mezzo di quelli che definisce gli “ultimi scampoli di libertà” prima della partenza. Nelle sue parole non manca infatti un piccolo pensiero alla sua Nicoletta Larini, restia a separarsi da lui a causa della gelosia, e ai suoi genitori, ormai abituati alle sue partenze. Ma come se la caverà nella sua nuova avventura in Honduras? Di questo l’aspirante naufrago ha parlato nel corso dell’ultima diretta dell’Isola, dove ha rivelato che per molti anni ha sperato di poter partecipare al reality come concorrente: “È sempre stato il mio sogno, da sempre, anche quando ho fatto l’inviato ero molto più naufrago degli altri”.

STEFANO BETTARINI: L’AGGRESSIONE AL SUO FIGLIO NICCOLÒ

Poco prima di partire per l ‘Honduras, Stefano Bettarini ripercorrerà a Verissimo quei tragici momenti che nei mesi scorsi hanno segnato la sua famiglia. Lo scorso luglio suo figlio Niccolò, all’uscita di una discoteca, è stato infatti coinvolto in una rissa e accoltellato undici volte nel tentativo di difendere un amico. La sua vicenda, che si è risolta nel migliore dei modi grazie soprattutto al trasporto tempestivo in ospedale, ha riunito tutta la famiglia Ventura – Bettarini – Larini, che ha trovato un punto di incontro dopo anni di incomprensioni e lontananza. “Il mio cuore è con quelle famiglie che non hanno avuto la stessa sentenza che abbiamo avuto noi”, conferma l’ex calciatore nel salotto di Silvia Toffanin – E poi nostro figlio è ancora vivo”. In studio si parlerà inoltre della vicenda legale e della recente condanna inferta ai responsabili dell’aggressione.

“HA GUARDATO IN FACCIA IL SUO AGGRESSORE”

A Verissimo spazio a Stefano Bettarini e alla vicenda di suo figlio Niccolò, che negli ultimi giorni si è conclusa con la condanna a nove anni di carcere, per tentato omicidio aggravato, per l’esecutore materiale dell’aggressione. “Sono contento della sentenza per Niccolò perché ha vissuto questo processo andando a tutte le udienze e avendo il coraggio di guardare in faccia chi lo ha accoltellato”, rivela l’ex di Simona Ventura nel salotto di Silvia Toffanin. Oggi, infatti, Bettarini, suo figlio Niccolò e tutta la loro famiglia sono riusciti a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle questa brutta vicenda. La loro nuova sfida riparte infatti dall’Isola dei Famosi, da dove, si legge sul profondilo social ufficiale dell’ex di Simona Ventura, il #team #family è determinato a sostenere il percorso del capofamiglia. “Squadra che vince non si tocca…”, si legge in uno scatto pubblicato dall’ex calciatore su Instagram.



