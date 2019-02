Tina Cipollari scatenata al karaoke/ Video: l’opinionista conquista i fan, ma le critiche non si placano

Tina Cipollari si concede una serata di svago con gli amici e si scatena al karaoke. La bionda opinionista di Uomini e Donne sfoggia un’immagine diversa lontana dalle telecamere e, in un video pubbicato da Gianni Sperti, tira fuori le sue doti canore. Per immortalare il momento dell’amica e collega, Gianni Sperti si è trasformato in un regista e ha ripreso Tina mentre, tra una risata e l’altra, cercava di cantare al karaoke. La Cipollari, infatti, ha cercato di portare a casa l’esibizione, ma il divertimento era troppo ed è scoppiata a ridere lasciando la canzone a metà. Il video ha naturalmente conquistato i fans della bionda opinionista che a Uomini e donne, tra una battuta e una frecciatina a Gemma Galgani, continua ad essere la protagonista assoluta della trasmissione.

TINA CIPOLLARI: ANCORA CRITICHE PER L’OPINIONISTA DI UOMINI E DONNE

Tina Cipollari è da sempre una donna euforica, energica e senza peli sulla lingua. Il suo atteggiamento, però, negli ultimi mesi, ha sollevato molte critiche. Le continue discussioni, spesso sopra le righe con Gemma Galgani, non piacciono più al pubblico che, da tempo, chiede a Maria De Filippi d’intervenire. Contro Tina, sulle pagine ufficiali di Uomini e Donne, sono davvero tanti i commenti negativi. Contro di lei, negli ultimi giorni, si è anche scagliata l’ex tronista Rossella Intellicato che, dopo aver visto una puntata del programma, su Instagram ha scritto: “La maleducazione e il bullismoè alle stelle. Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”. C’è, tuttavia, anche chi difende la Cipollari convinto che, senza la sua presenza, il dating show di canale 5, non sarebbe seguito allo stesso modo. La bionda opinionista, dunque, continua a dividere il pubblico!





