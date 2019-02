Tommaso Zorzi, lite con Platinette a Italia Sì/ “Io come Elettra Lamborghini? Non ostento la mia ricchezza!”

Lite in diretta tv a “Italia Sì” tra Mauro Coruzzi, conosciuto anche come Platinette, e il giovane influencer Tommaso Zorzi, noto per la partecipazione al programma di Mtv #Riccanza. «Io ho una rabbia, non riesco a trattenermi… Nessuno critica i ricchi perché sono tali, ma il vantarsi di esserlo in un momento come questo. Finitela, siete pallosi». Così Coruzzi ha sbottato dopo l’intervento di Zorzi, chiamato sul podio per dire la sua sul pregiudizio che riguarda i ricchi. «Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che mi ha permesso di essere una versione abbastanza buona di me stesso. Ho studiato nei migliori collegi, ho vissuto all’estero e ho viaggiato molto. Questo odio e questo pregiudizio nei confronti dei ricchi è una cosa molta italiana. Mi dispiace molto perché questa categoria è una leva per l’economia», aveva spiegato poco prima. Ma queste parole hanno suscitato la dura reazione di Mauro Coruzzi.

TOMMASO ZORZI, LITE CON PLATINETTE A ITALIA SÌ

Platinette ha attaccato Tommaso Zorzi accusandolo anche di essere un po’ maleducato perché lo interrompeva durante il suo intervento. «Lei mi ha subito attaccato…», si è difeso il giovane influencer. E allora in suo soccorso è andato il conduttore di “Italia Sì” Marco Liorni: «Lui dice che non vuole vergognarsi di essere ricco e fortunato». E quindi Zorzi ha spiegato: «Non campo sulle spalle dei miei, io ho il mio lavoro, guadagno sulle mie cose». Ma per Platinette il problema è che lui ostenta la sua ricchezza. E non è nemmeno l’unico. «Lei, la Lamborghini, è tutto un mondo…». Quando viene tirata in ballo Elettra Lamborghini, con cui ha partecipato a #Riccanza su Mtv, Zorzi sbotta: «Io non sono la Lamborghini. Non ho mai ostentato in quel programma, altrimenti non sarei risultato simpatico». In effetti lui è uno dei personaggi di #Riccanza non solo più noti ma anche più apprezzati dai giovani, e di questo gli va dato atto.

