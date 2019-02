Uomini e Donne / Gemma Galgani: “Cerco una relazione senza bugie. Ho bisogno di…” (Trono Over)

Continua la ricerca dell’amore di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. La dama del trono Over, che quest’anno si vede senza Giorgio Manetti, ha detto addio prima a Paolo Marzotto poi a Rocco Fredella, in entrambi i casi in modo brusco. Tanti gli scontri che infatti li hanno visti protagonisti nello studio di Canale 5. A portare Gemma alla decisione di chiudere le conoscenze, stando a quanto rivela al magazine di Uomini e Donne, sono stati atteggiamenti poco chiari e spesso, a suo dire, falsi. Se c’è una cosa che la Galgani proprio non sopporta in un rapporto sono infatti le bugie. “Sono poco tollerante con le bugie e con i bugiardi seriali! – ammette la dama, che spiega le sue motivazioni – Fatico a distinguere le bugie bianche dalle altre forse perché anni di analisi mi hanno insegnato che la verità ti rende davvero libera.”

GEMMA GALGANI: “VOGLIO UNA RELAZIONE SENZA BUGIE”

D’altronde, Gemma Galgani tiene ancora a sottolineare il suo punto di vista: “In una relazione affettiva reputo le bugie assolutamente destabilizzanti. – dichiara la dama di Uomini e Donne – Forse perché concepisco il rapporto di coppia come quel posto dove puoi essere te stesso a trecentosessanta gradi, confessare anche le cose più sciocche che hai fatto, e l’altro reagisce con un abbraccio.” È questo il rapporto che Gemma Galgani spera quindi di trovare nello studio di Uomini e Donne. Un rapporto che sembrava avesse trovato con Giorgio Manetti ma che si è poi rivelato un’illusione. La dama del trono Over, dopo 10 anni di delusioni e momenti felici, continua la ricerca del suo grande amore e chissà che non possa essere proprio questo l’anno fortunato.

