Uomini e Donne/ Ivan Gonzalez, scelta a rischio? Brutta delusione per il tronista (Trono Classico)

La nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne è stata ricca di novità. Non solo l’arrivo della nuova tronista Angela Nasti, che va ad affiancare Andrea Zerella, ma è soprattutto il trono di Ivan Gonzalez ad attirare l’attenzione del pubblico in studio. Ivan, infatti, perde una delle corteggiatrici che sembrava potesse essere la sua scelta. Natalia Paragoni, la bella 21enne dai lunghi capelli biondi, ha deciso di non continuare il suo percorso con lo spagnolo. Ma non si tratta di un addio al programma, semplicemente Natalia ha deciso di corteggiare Andrea, il nuovo tronista. Un colpo di scena che arriva, come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, dopo un invito da parte di Andrea per un’esterna che pare sia andata talmente bene da portare Natalia a dichiarasi subito per lui.

IVAN GONZALEZ CHIUDE IL TRONO SENZA SCELTA?

Un vero colpo di fulmine per Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zerella, tanto da portare la corteggiatrice di Uomini e Donne a chiudere senza alcun ripensamento ogni tipo di rapporto con Ivan Gonzalez. Il tronista è furioso e a tratti basito. Natalia afferma che lui non è un vero uomo e che neppure le interessa che lui abbia baciato Sonia Pattarino. Il pubblico è incredulo e accusa Natalia di essere stata falsa fino alla scorsa puntata, quando si diceva sempre più vicina a Ivan. Ma ora cosa accadrà al tronista? Ora che Natalia è “fuori dai suoi giochi”, sceglierà Sonia, l’unica con la quale ha costruito un rapporto importante, oppure deciderà di non fare la scelta così come è capitato per leui anche durante Uomini e Donne spagnolo?

