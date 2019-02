VERISSIMO 2019/ Anticipazioni e ospiti 2 febbraio: Bettarini, Fabio De Luigi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Sabato 2 febbraio, alle 16, subito dopo il consueto appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, canale 5 trasmette una nuova puntata di Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio più amata dal pubblico italiana e condotta ormai da anni da Silvia Toffanin che, da vera padrona di casa, riesce a mettere a proprio agio tutti gli ospiti che, ogni settimana, accettano di raccontarsi ai suoi microfoni. Anche nell’appuntamento odierno saranno tanti i volti noti che arriveranno nello studio di Verissimo per rilasciare dichiarazioni sulla propria vita privata e professionale. Oltre ad attori, showgirl e sportivi, ci sarà anche spazio per i protagonisti del reality. Dopo aver ospitato i concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, Verissimo è pronto ad accogliere i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Chi saranno, dunque, gli ospiti di oggi? Andiamo a scoprirlo insieme.

VERISSIMO 2019: GLI OSPITI DI OGGI 2 FEBBRAIO

Grandi ospiti anche nella puntata odierna di Verissimo. Prima di partire per l’Honduras dove, da domani sera, sarà ufficialmente un naufrago dell’Isola dei Famosi 2019, Stefano Bettarini rilascerà le sue ultime dichiarazioni da “uomo ibero”. Sarà, poi, la volta di Matilde Brandi, showgirl, ma soprattutto mamma di due gemelle quasi adolescenti. E ancora Fabio De Luigi, al cinema dal 7 febbraio con il film “10 giorni senza mamma”, in cui ricopre il ruolo di mamma. E ancora: per la prima volta a Verissimo di Roberto Giacobbo. Rocio Munoz Morales, da pochi mesi mamma bis, racconterà le emozioni dell’essere mamma di due bambine e per la prima intervista di coppia ci saranno anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, ai microfoni di Silvia Toffanin, sveleranno dettagli sulla loro bellissima storia d’amore.

STEFANO BETTARINI: “PARTO PER L’ISOLA DEI FAMOSI 2019”

Prima di volare in Honduras per diventare ufficialmente un concorrente dell’Isola dei Famosi 2019, Stefano Bettarini si racconta ai microfoni di Silvia Toffanin. “Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. I miei genitori ormai sono navigati, a proposito della mia partenza per l’Honduras mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto”, ha dichiarato l’ex calciatore che, dopo essere stato l’inviato del reality, è pronto a mettersi in gioco come naufrago. Spazio anche alla sentenza sull’aggressione subita dal figlio Niccolò la scorsa estate: “Sono gli ultimi scampoli di libertà prima di partire. I miei genitori ormai sono navigati, a proposito della mia partenza per l’Honduras mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto”.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI: LA PRIMA INTERVISTA DI COPPIA

Per la prima volta insieme, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, raccontano il loro amore a Silvia Toffanin nella prima intervista di coppia. Felici e innamorati, l’ex campione di nuoto e l’ex velina di Striscia la Notizia, negli ultimi giorni sono stati al centro del gossip per i rumors su una presunta gravidanza che Magnini ha prontamente smentito. “Basta bufale. Giorgia e io non stiamo aspettando nessun bambino”, ha fatto sapere lo sportivo. Nei progetti della coppia, tuttavia, c’è anche quello di formare una famiglia, ma sarà già arrivato il momento? Giorgia, già mamma di una bambina, avrà voglia di allargare la famiglia e rendere per la prima volta padre Filippo? La coppia svelerà tutto a Verissimo.



