AARON NIELSEN/ La madre Brigitte: “tieni duro e sii forte” (Isola dei Famosi 2019)

Prosegue con non poche difficoltà l’esperienza di Aaron Nielsen a L’Isola dei Famosi 2019. Il figlio di Brigitte Nielsen non sta brillando particolarmente in Honduras, anzi più volte ha messo di sentire nostalgia di casa, della famiglia e della fidanzata. Una serie di cose che non gli permettono di farsi conoscere ed apprezzare per quello che è all’intero del gruppo dei naufraghi dove appare un ragazzo poco collaborativo e molto lamentoso. “Mi manca la famiglia, mi manca la ragazza, ogni giorno che passa ti senti un po’ più solo” ha detto Aaron in un confessionale, a conferma che questa sua partecipazione alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi si sta rivelando tutto fuorché positiva.

Brigitte Nielsen al figlio Aaron: “tieni duro e sii forte”

Per fortuna a tirarlo su in questo clima pessimistico ci ha pensato la combattiva Brigitte Nielsen, che ha voluto inviare un video di incoraggiamento al figlio che non sta vivendo al 100% questa esperienza in Honduras. Aaron, infatti, ha potuto vedere un videoclip inviatogli dalla mamma che lo esorta a credere in se stesso, ad andare avanti e a mostrarsi per quello che è davvero. “Ciao tesoro, come stai? Mi manchi moltissimo. Volevo dirti una cosa: non mollare, tieni duro e sii forte come un pezzo di ferro. Io ti conosco, ce la farai fino alla fine. Voglio vederti in finale, bello e pronto a brillare. Ti voglio molto bene”. Parole importanti e di incoraggiamento che hanno dato nuova forza al giovane modello che non pensava minimamente di poter essere inquadrato in quel modo da parte degli altri compagni di avventura. “Mia madre mi ha consigliato di essere sempre me stesso, di rimanere gentile ed educato con gli altri. E ovviamente di mettercela tutta per arrivare fino in fondo” ha detto poco dopo il modello che ricordiamo è alla sua prima esperienza televisiva.

Aaron Nielsen è fidanzato

Sicuramente a L’Isola dei Famosi 2019, Aaron Nielsen sente la mancanza della fidanzata Francesca. Una ragazza che ha conosciuto diversi anni fa e da cui è inseparabile. “Tra me e Francesca c’è molta fiducia, il nostro è un bellissimo rapporto. Lei non è gelosa, anche perché non ne ha il motivo. Ci siamo conosciuti diversi anni fa tramite il lavoro e stiamo insieme da più di due” ha raccontato il 25enne modello poco prima di partire al settimanale NuovoTv. Su Francesca si conosce davvero poco se non che studia Economia e Commercio e lavora come indossatrice. Poco prima di partire per l’Honduras la ragazza ha consigliato ad Aaron di godersi totalmente questa esperienza e di dare il massimo.



