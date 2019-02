Abdelkader Mohamed Ghezzal/ Video, il suo cuore batte per Ariadna (Isola dei Famosi)

Anche Abdelkader Mohamed Ghezzal, così come Marco Maddaloni, è stato accusato di aver manomesso la macchina che quotidianamente dispensa riso ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Grande accusatore, Stefano Bettarini, che non ha fatto un passo indietro neanche quando le sorelle Mihajlovic hanno testimoniato a favore dell’ex calciatore algerino. Secondo Virginia, in particolare, Ghezzal avrebbe notato il funzionamento del meccanismo da manomettere assieme a Maddaloni, ma non è certa che i due l’abbiano realmente manipolato, dal momento che, dalla sua posizione, la visuale non era delle migliori. “Se l’hanno fatto? – ha continuato in diretta la naufraga – non ho visto farlo, ma sapevano come si fa”. Sulla vicenda, il naufrago non si è espresso, preferendo affidare la sua difesa alle parole dell’altro grande accusato, il suo amico Marco Maddaloni.

Momo Ghezzal e la passione per Ariadna Romero

Messe da parte tutte le polemiche sulla presunta manomissione della macchina del riso, Abdelkader Mohamed Ghezzal ha trovato la spinta per andare avanti grazie all’arrivo di Ariadna Rormero. La bella cubana ha fatto il suo ingresso nel cast dell’Isola dei Famosi 2019 nel corso dell’ultima diretta e sin dai primi istanti ha fatto breccia nel cuore dell’ex calciatore algerino; quest’ultimo, infatti, dopo averla notata, ha chiesto al suo amico Marco Maddaloni di poterla incontrare al più presto. “Quando sei uscita dalla cassa mi ha detto subito ‘fammela conoscere”, ha rivelato il judoja alla Romero riferendosi al calciatore algerino. “Non mento, gli ho detto agganciami subito”, ha replicato senza ritirarsi indietro quest’ultimo. Ma Marco Maddaloni ha rincarato la dose e, prospettando un futuro di coppia per i due naufraghi, ha dichiarato: “In questo reality ti ho cambiato la vita, con lei ci puoi fare tre quattro ‘Ghezzalini’, però anche un Romero”. Riuscirà Ghezzal a fare breccia nel cuore della nuova arrivata?

Maddaloni: “Ariadna Romero? Ha paura di restare da sola con te”

Cosa c’è tra Abdelkader Mohamed Ghezzal e la nuova arrivata Ariadna Romero? L’ex calciatore tunisino ha manifestato sin da subito il suo interesse nei confronti della concorrente cubana e nel corso dell’ultima settimana dell’Isola dei Famosi ha lavorato sodo pur di riuscire a conquistarla. Ghezzal ha inoltre notato che Ariadna non perde occasione di rifugiarsi nelle sue vicinanze, un gesto che sembrerebbe confermare il suo reale interesse. A distruggere i sogni di gloria è stato però lo stesso Maddaloni, che svestiti i panni di cupido, ha cercato di riportare l’ex calciatore con i piedi per terra. “Lei si avvicina a te solo quando ci sono io – ha sottolineato il naufrago – secondo me ha paura distare da sola con te”. Ariadna ha però smentito questa versione dei fatti e nelle ultime ore, rivolgendosi all’ex calciatore, ha ammesso: “Sei veramente veramente carino”. Sboccerà l’amore in a Cayos Cochinos? Qui il filmato.



