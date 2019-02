Acerbi fidanzato di Ariadna Romero?/ Lui chiude subito: “Sono single, non la aspetto”

Una sola settimana di permanenza per Ariadna Romero all’Isola dei Famosi e già arrivano per lei brutte notizie. La bellissima cubana che ha acceso gli animi maschili in Honduras, in verità ha il cuore già impegnato. Lei non fa nomi, ma ci pensa Alessia Marcuzzi nel corso della diretta di questa sera, mandando in onda un articolo del settimanale Spy. Il nome del fortunato è quello di Francesco Acerbi, noto calciatore italiano con la quale la Romero avrebbe in corso una frequentazione. Non si tratta però di una relazione, come lei stessa sottolinea in un confessionale, ma di una persona “che sto conoscendo, che mi piace e a cui tengo”. Peccato che le dichiarazioni rilasciate da Acerbi al settimanale Spy dicano altro.

Francesco Acerbi chiude con Ariadna Romero

“Non stiamo insieme, ci siamo frequentati ma io sono single così come lei. Per me la cosa finisce qui, poi anche la lontananza…” sono le parole che Francesco Acerbi avrebbe detto nel corso di una breve intervista al settimanale Spy. Ariadna legge le sue parole e ne è abbastanza scossa ma cerca di mascherare. Così dichiara: “Ci siamo visti pochissimo, io ho fatto un mese a Miami poi quando gli ho detto che andavo all’isola lui è stato molto sincero e mi ha detto “Non è detto che quando torni io sono qui ad aspettarti!” e io ho apprezzato la sua sincerità e ho accettato questo.” Tornata in palapa però, si lascia andare e scoppia in lacrime. A consolarla però c’è Ghezzal, che in silenzio le dà coraggio.

