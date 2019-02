ALBA PARIETTI/ “La volgarità e il trash mi danno fastidio” (Isola dei Famosi 2019)

Alba Parietti è pronta a tornare protagonista nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi 2019 dove quest’anno ricopre il ruolo di opinionista. La conduttrice televisiva sin dalla prima puntata ha saputo calarsi benissimo nel ruolo di opinionista condividendo questa avventura televisiva con Alda D’Eusanio sui cui a Tv Talk ha raccontato: “Cane non morde cane. Tutte e due ci riteniamo delle donne intelligenti. Lo scontro magari poi capiterà, però abbiamo cercato di prendere con la giusta leggerezza questo tipo di programma. Non si può trasformare in un programma serio, poi verranno di solito ai naufraghi le solite dinamiche, ma di questi tempi io tendo a ridere su tutto”. La Parietti poi, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come si prepara sempre minuziosamente prima di andare in tv a parlare di qualcosa: “Mi documento e studio per una settimana per ogni argomento: che sia il reddito di cittadinanza o “L’isola dei famosi”, ci metto lo stesso impegno. Mi vergognerei a parlare di cose che non so”.

Alba Parietti: “sono cresciuta a pane, letteratura, storia e arte”

Alba Parietti è una indubbia numero uno in tutto quello che fa. Inutile negarlo o nasconderlo, la presenza di Alba arricchisce sempre un programma televisivo. Lo sa bene Alessia Marcuzzi che quest’anno può contare proprio sul supporto della bravissima conduttrice ed attrice che veste i panni di opinionista. A Tv Sorrisi e Canzoni, la Parietti ha raccontato di essere una grande conoscitrice di politica: “me ne occupo da quando sono nata. Mio padre mi ha fatto crescere con una grossa coscienza politica e sociale. È una fortuna nascere in una famiglia colta: sono cresciuta a pane, letteratura, storia e arte. Assorbi anche se non studi”. Se da un lato è informatissima sulla politica, dall’altro lato Alba si annoia se è costretta a parlare di “aria fritta, mi costa fatica, mi annoia. La volgarità e il trash mi danno fastidio. Diciamo che parlare dei pettegolezzi reali, o dei fatti altrui, non mi diverte, non mi interessa”. Parlando poi de L’Isola ha detto: “fra tutti i reality mi sarebbe piaciuto parteciparvi, ma una donna adulta fa più fatica ad apparire dignitosa in un contesto del genere, viene massacrata e giudicata, e io non ce la farei. E non riuscirei ad affrontare la fame, a perdere l’immagine di donna tutta d’un pezzo che ho. Apprezzo chi ci riesce”.

Alba Parietti: l’amicizia con Silvio Berlusconi

Alba Parietti ospite di una delle puntate di #CR4- La Repubblica delle Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4 ha parlato anche della lunghissima amicizia che la lega a Silvio Berlusconi. Chiambretti, infatti, le ha chiesto se il suo ritorno a Mediaset fosse proprio legato a Silvio Berlusconi, ma la Parietti ha replicato con la sua solita schiettezza: “Berlusconi è una persona che stimo enormemente. È una persona per bene anche se non ho mai condiviso le sue idee politiche. Politicamente non sono mai stata dalla sua parte. Non sono mai stata una ruffiana nei suoi confronti”.



