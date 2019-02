ALESSIA MARCUZZI/ Accordo tra Soleil e Jeremias Rodriguez? (Isola dei Famosi 2019)

Alessia Marcuzzi torna alla guida di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show tramesso il mercoledì sera in prima serata su Canale 5. L’edizione, inizialmente partita in sordina dal punto di vista degli ascolti, sta recuperando terreno come confermano i dati auditel dell’ultima puntata di mercoledì scorso che ha visto incollati davanti alla tv 2.885.000 telespettatori con uno share del 17,30%. Nessun ascolto da record, ma sicuramente c’è stato un miglioramento di ben 4 punti di percentuale rispetto alla puntata della domenica. Intanto la Marcuzzi torna nel mirino di Eva Henger, l’ex naufraga de L’Isola che parlando della vicenda del canna-gate dello scorso anno ha detto: “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte”.

Eva Henger contro Alessia Marcuzzi

Intervistata dal settimanale Nuovo, Eva Henger è tornata a parlare di Alessia Marcuzzi e della precedenza esperienza de L’isola dei Famosi che lo scorso anno ha visto scoppiare il cosiddetto canna-gate. “Alessia la deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva” – ha precisato la Henger, che ha poi continuato dicendo – “perché Francesco non è un bambino e non devono esistere questi messaggi subliminali per denigrarmi e offendermi come donna e come madre. Il contratto diceva che ero obbligata a fare presente qualsiasi irregolarità che avveniva nella trasmissione. E a distanza di un anno la Marcuzzi in conferenza stampa ha ripetuto che lei da mamma non l’avrebbe fatto. Vale a dire che, da madre, non avrebbe rispettato il contratto? Avrei dovuto firmarlo, ma non rispettarlo? Intanto potrebbe cambiare ancora una volta la messa in onda della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi che, dopo i buoni risultati della messa in onda del mercoledì, potrebbe approdare al lunedì sera dal prossimo 11 marzo. Sarà davvero così?

Alessia Marcuzzi: scoppia il caso Soleil Sorge

L’ingresso di Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi 2019 non è passato inosservato. L’arrivo della ex corteggiatrice di Luca Onestini ha dato una certa scossa al programma per via del presunto flirt con Jeremias Rodriguez. Intanto nelle ultime ore alcuni utenti sui social avrebbero denunciato di alcune irregolarità verificatesi durante la prova del fuoco che ha visto Soleil trionfare su Aaron Nielsen. “Che pagliacciata la fiamma di Soleil era la metà di quella di Aron” hanno segnalato diversi utenti sui social lanciando così una vera e propria accusa al programma che starebbe manipolando il tutto per dare visibilità alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Anche Alberto Dandolo su Dagospia c’è andato già pesante dicendo: “Soleil ha una missione precisa impostale dalla sua agenzia di management: creare dinamiche porcine, fare assai casino e fomentare gli stantii ormoni del suo compagno di agenzia Bettarini Stefano e agitare quel che resta del testosterone di Jeremias Rodriguez, naufrago che con la bombastica Sorge ha in comune i procacciatori di contratti e di sponsor”. Sarà davvero così? Siamo sicuri che Alessia Marcuzzi saprà dirci qualcosa di più durante la prossima puntata.