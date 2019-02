Amici 18 / Anticipazioni: Ludovica e Tish in sfida, Mameli pronto a “rinascere”

Il momento delle sfide nella scuola di Amici 18 per Federica e Mameli è finalmente arrivato. La puntata andata in onda ieri su Real Time ha visto protagonisti proprio i due cantanti che, a dispetto di ciò che qualcuno credeva, sono riusciti a conquistare l’ennesima vittoria. La dimensione musicale più definita di Mameli e le grandi qualità vocali di Federica sono state premiate da Carlo Di Francesco, giudice delle loro sfide. “Se vinco questa sfida sarà il momento della mia rivincita. D’altronde o adesso o mai più” ha ammesso Mameli in sala relax prima di arrivare in studio e disputare la sua sfida. “Ho passato un mese davvero brutto, di totale oblio” ha confessato il cantante, ammettendo di non essere stato affatto felice delle ultime settimane trascorse nella scuola.

SFIDA TRA LUDOVICA E TISH

Intanto sembra ormai sia rottura definitiva tra Alessandra Celentano e Mowgly. Non c’è un punto d’incontro tra la maestra e il ballerino, che l’ha accusa più volte di essere un’ipocrita. Ma nella scuola si torna a pensare alla sfida di sabato prossimo, che sarà ancora in diretta, e alla possibilità di conquistare altre maglie verdi del serale. Il pubblico in studio e a casa sarà anche testimone di una nuova gara di inediti di Amici di Maria De Filippi. In particolare la sfida sarà tra “Tra i miei passi” di Ludovica e “Casinò” di Tish. Il brano più ascoltato, otterrà il punto TIM. La sfida è partita a mezzanotte e andrà avanti sino alla scoperta dell’esito con la vincitrice tra le due ragazze. Chi la spunterà tra le due cantanti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA