ANDREA IANNONE HA UNA NUOVA FIDANZATA/ Dopo Belen una nuova Rodriguez nella sua vita

Andrea Iannone e Belen Rodriguez ormai non si frequentano da diversi mesi, i due giovani hanno decisamente voltato pagina, nonostante i tentativi di costruire un futuro più solido insieme. A pensare che il motociclista abbia trovato una nuova compagna è stato il suo ultimo post su Instagram: alla guida della sua Ferrari 488 Pista con al fianco una misteriosa ragazza. È stato il magazine di Fabrizio Corona, The King, a rivelare l’identità della nuova, possibile, fiamma di Andrea Iannone: “La ragazza misteriosa ha qualcosa in comune con Belen, ovvero il suo cognome. Si tratta infatti di Carmen Victoria Rodriguez, modella di origini Venezuelane trasferitasi a Milano da tempo ormai”.

ANCHE BELEN CAMBIA PAGINA

Né Andrea né Carmen Victoria Rodriguez hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione o smentita riguardo una loro possibile relazione. Corona sul suo giornale ha aggiunto: “Per chi fosse scettico su questo basta fare un rapido confronto con le sue foto su Instagram per capire in maniera evidente che si tratti di lei, nonostante l’inquadratura molto sfavorevole e gli occhiali da sole che coprono il suo volto. Andrea ha riempito di like il profilo Instagram di Carmen, nonostante lui non la segua, forse per non far scoprire l’identità della ragazza”. Dall’altra parte, però, anche Belen sembra aver aperto – o riaperto – il suo cuore a altri uomini. Sembra, infatti, che sia tornata tra le braccia dell’ex marito, Stefano De Martino, e a rivelarlo è sempre stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Che Iannone conosca e frequenti una nuova Rodriguez è possibile perché la stessa ragazza ha pubblicato fotografie con amici in comune del motociclista. Sarà amore vero o una semplice amicizia?

