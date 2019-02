Antonella Fiordelisi a Pomeriggio 5/ Chi è? Dalle foto hot ai messaggi di Higuain

Nota per le sue doti nello sport ma anche per la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato, Antonella Fiordelisi torna a far parlare di sé. La spadista sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso si parla infatti di bellezza e sport e di “bellezze che hanno fatto impazzire sportivi”. Antonella Fiordelisi è proprio una di queste. La promessa della scherma femminile, alcuni mesi fa, è finita al centro del gossip per alcune avances ricevute da uno dei calciatori più famosi degli ultimi tempi. Stiamo parlando di Gonzalo Higuaìn, ex attaccante di Juventus e Milan, oggi in forza al Chelsea. La Fiordelisi ha raccontato, prima sui social e poi anche nello studio di Barbara d’Urso, di complimenti ricevuti da Higuain attraverso alcuni messaggi privati.

Antonella Fiordelisi e “l’affaire” Higuain

Antonella Fiordelisi, oggi ospite a Pomeriggio 5, qualche tempo fa ha raccontato nei dettagli come Higuain la contattò, apprezzandone le doti fisiche. “Nel primo contatto ci sono stati solo “emoticon” con dei baci. Lui inizia, io rispondo (…) Non è certo un brutto ragazzo, così decido di rispondere al “bacio” – aveva raccontato, aggiungendo poi ulteriori dettagli – “Poi dialoghiamo un po’. Io rispondo a tutto. Poi chiede una foto del mio “lato b”. Mi dice che vuole capire se è vero o ritoccato con photoshop. Gli ho mandato un primo piano del mio viso con una smorfia. Lui me ne ha chiesta un’altra, ho replicato di nuovo con il mio viso. Lui ha risposto con la faccina che ride, poi più nulla. Da quel momento non l’ho più sentito”. Da quella vicenda si è poi sollevato un polverone, che si è concluso con le scuse della Fiordelisi che aveva poi divulgato la conversazione sui social, appellando il calciatore “malato”.

