ARIADNA ROMEO/ Video, “Jeremias mi ha fatto paura” (Isola dei Famosi)

Ariadna Romero è entrata da poco più di una settimana a L’Isola dei Famosi 2019 e la sua partecipazione ha scosso tutti gli equilibri precari dei naufraghi. La modella, infatti, è stata accolta molto bene da tutti i naufraghi rimasti piacevolmente colpiti dal carattere e dal sorriso dell’attrice che fu scelta appositamente da Leonardo Pieraccioni per la commedia “Finalmente la felicità”. In particolare a subire il fascino della modella cubana è stato l’ex calciatore Ghezzal che si è spinto a darle un bacio sulla guancia poco prima di andare a dormire. In realtà anche Ariadna sembra piacevolmente colpita dalle attenzione dell’ex calciatore su cui ha detto: “E’ un figo pazzesco…Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio”.

Ariadna Romero e Jeremias Rodriguez

Piccola incomprensione tra Ariadna Romero e Jeremias Rodriguez. Tutto è successo mentre i due erano intenti a pescare ricci con Soleil Sorge. Il fratello di Belen a quel punto si è lasciato scappare una frase volgare “Vuoi scop*are”, che è passata quasi come una domanda per l’attrice e modella cubana che ha reagito davvero male. La Romero, infatti, si è allontanata dai due tornando sulla spiaggia e lasciandosi andare in un pianto liberatorio. Anche Soleil non ha gradito la battuta goliardica di Jeremias visto che ha detto: “C’è stato un momento in cui ho avuto un attimo paura perché l’ho visto scherzare su argomenti sessuali. Mi sono infastidita”. Resosi conto dello scivolone, Jeremias ha rincorso Ariadna per scusarsi e chiarire che la sua frase era semplicemente una battuta. “Ho sbagliato la battuta” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017, anche se la reazione della Romero è parsa davvero esagerata.

“Fuori sto conoscendo una persona”

L’attrice e modella cubana ha voluto chiarire con Jeremias Rodriguez quanto successo precisando di aver capito che la sua non fosse una domanda, ma bensì una battuta goliardica scappata tra amici. “Tu l’hai fatta con tutta l’ingenuità del mondo” ha detto la modella durante un confessionale, ma quelle parole l’hanno spinta a reagire così perchè fuori sta conoscendo una persona che potrebbe fraintendere. “Io – ha detto la Romero – fuori di qua non ho nessuna relazione, però sto conoscendo una persona a cui ci tengo e Jeremias ha detto una cosa che poteva essere fraintesa”. Dopo essersi scusato con Ariadna Romero, Jeremias è dovuto ricorrere ai ripari anche con Solei Sorge che non ha particolarmente apprezzato la battuta fatta dal “fidanzato” alla nuova arrivata.





