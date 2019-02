Ballando con le stelle 2019/ Antonio Razzi nel cast? Data d’inizio e ultime news

Grande attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il talent show a ritmo di danza della rete ammiraglia di Casa Rai, sta affilando gli artigli per scendere in campo e potersi scontrare con Amici di Maria De Filippi. Il programma condotto da Milly Carlucci, tornerà in scena il prossimo 30 marzo, per evitare lo scontro diretto con C’è posta per te (che dovrebbe terminare il 16 di marzo). Il cavallo di razza dell’ammiraglia Mediaset, nel corso del sabato sera, sta letteralmente stracciando la concorrenza “asfaltando” la seconda edizione di Ora o mai più, in onda con Amadeus. Secondo le parole della conduttrice, il cast dello show sarebbe già chiuso e ufficializzato ma al momento, resta top secret. “Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco – ha affermato la Carlucci – ma sono ancora tenuta al silenzio su nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando. Una persona che, al suo primo apparire, farà dire a tutti i telespettatori, con sorpresa: Ma guarda! E adesso come fanno?”.

Ballando con le stelle 2019, Antonio Razzi nel cast?

In base alle primissime indiscrezioni su Ballando con le stelle, nella nuova edizione troveremo volti particolarmente interessanti del mondo dello spettacolo. Tra i papabili nomi del cast, ci potrebbero essere anche: Milena Vukotic, Manuela Arcuri, Sandra Milo, Ettore Bassi e Ivana Mrazova. Come rivela Blogo nelle ultime ore, ad aggiungersi alla lista di personaggi famosi ci sarebbe anche il nome di Antonio Razzi, senatore della Repubblica Italiana dal 2013 al 2018. Famosissimo per i suoi numerosi scivoloni, Razzi è ormai a tutti gli effetti un personaggio televisivo, anche per via di un programma tutto suo dal titolo “Razzi vostri”, condotto al fianco di Saverio Raimondo e trasmesso su Nove. Milly Carlucci nel frattempo, ha potuto confermare la giuria, la stessa delle precedenti edizioni: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith nel ruolo di presidente. Confermati anche Paolo Belli insieme alla sua Big Band e Robozao.

